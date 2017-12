Con il Natale sono tornati gli sbarchi di migranti

Gagliardini-Petagna - lo sfottò è social : 'Tra i regali di Natale anche un Congiuntivo' : Sono stati compagni nell'Atalanta di Gasperini, oggi sono divisi dalla squadra ma non certo dall'amicizia. Andrea Petagna e Roberto Gagliardini si sono resi protagonisti anche sui social nel giorno ...

Natale all'improvviso/ Oggi in tv su Rai 1 : info streaming del film Con Diane Keaton (26 dicembre) : Natale all'improvviso, il film in onda su Raiuno Oggi, martedì 26 dicembre 2017. Nel cast Diane Keaton e John Goodman. La trama nel dettaglio.

Natale - Coldiretti : "L'88% degli italiani a tavola Con gli avanzi" : Recuperare il cibo è una scelta che continua la Coldiretti fa bene all'economia e all'ambiente anche con una minore produzione di rifiuti. Per il tradizionale appuntamento del Natale con la tavola ...

Natale senza cartelle esattoriali : Congelati 44mila avvisi in Campania : Agenzia delle entrate-Riscossione sospende l'invio delle cartelle a Natale. Dal 23 dicembre al 7 gennaio 2018 in Campania era prevista la spedizione di circa 44 mila atti che invece resteranno '...

Madonna - «Il mio primo Natale Con Stella ed Estere!» : «primo Natale per Stella ed Estere, due bellissimi doni che ho ricevuto!». Madonna festeggia il Natale con le ultime arrivate in casa Ciccone condividendo sui social la sua immagine abbracciata alle due gemelle di 4 anni e mezzo adottate a inizio 2017 in Malawi. https://www.instagram.com/p/BdJUCpRBCdD/?taken-by=Madonna Le due bambine non sembrano ancora del tutto a loro agio davanti all’obiettivo. Lo sono invece davanti ai regali. La casa delle ...

Natale Con Holly/ Trama e curiosità del film su Rai Due Con Sean Faris (26 dicembre 2017) : Natale con Holly è il film commedia che andrà in onda oggi, martedì 26 dicembre 2017, su Rai 2. Uscita in Italia nel dicembre del 2012, la pellicola è stata diretta da Allan Arkush(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 15:03:00 GMT)

Zeus e il Natale in California/ Stasera in tv su Italia 1 il film Con Dean Cain (26 dicembre 2017) : Zeus e il Natale in California è il film che va in onda oggi, martedì 26 dicembre 2017, su Italia 1. Si tratta di una commedia del 2012 diretta e prodotta da Michael Feier(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 15:02:00 GMT)

Castelfrigo - il Natale si festeggia davanti ai cancelli dell’azienda : sciopero della fame senza sosta Contro i licenziamenti : Non hanno interrotto la protesta nemmeno nel giorno di Natale i lavoratori delle cooperative in appalto della Castelfrigo, azienda del modenese che opera nel settore delle carni, in sciopero della fame dal 19 dicembre. La protesta, arriva dopo due mesi di sciopero ad oltranza e di mobilitazione sindacale per chiedere la ricollocazione delle 127 persone licenziate dalle false coop in appalto. Al fianco dei quattro manifestanti,il segretario ...

Dopo la tregua di Natale l'inverno dilaga da nord - Con pioggia e freddo. Ma a Capodanno migliora : Da domani l'Italia sarà investita da una nuova perturbazione - l’ultima del 2017 - che porterà precipitazioni anche abbondanti soprattutto sulle aree alpine e prealpine della Lombardia e del nord-Est e sulle regioni centrali tirreniche, particolarmente copiose specie sul Lazio. La notte di San Silvestro, al momento, si profila tranquilla e non particolarmente fredda.

Gli ultimi Jedi in orbita : sulla Stazione spaziale internazionale vigilia di Natale Con Star Wars" : 'Houston, abbiamo un film'. Nella foto pubblicata su Twitter da Mark T. Vande Hei gli astronauti della Stazione spaziale internazionale di concedono un momento di relax mentre orbitano a quasi 28mila ...

Roma - Controlli per Natale : carabinieri arrestano 4 persone : Roma, 26 dic. (askanews) Per il piano di controllo straordinario 'Natale Sicuro' del Comando Provinciale dei carabinieri di Roma, i carabinieri della Compagnia di Palestrina hanno intensificato i ...

Carlo Verdone - a Natale riveste i panni di Furio : gli auguri Con la figlia sono esilaranti : "Il panettone dove lo hai comprato? E il pandoro, lo hai preso con lo zucchero vellutato?": Carlo Verdone in versione Furio , uno dei personaggi più amati dei suoi film, fa gli auguri di Buon Natale ...

