Poliziotto o stuntman? TrasCinato per un chilometro dall’auto che aveva fermato per un controllo : Quasi un chilometro di strada prima di cadere. Poliziotto della Florida aveva fermato una coppia per un controllo quando il conducente è ripartito senza curarsi del fatto che l’agente fosse aggrappato alla sua macchina. L’uomo è stato accusato di tentato omicidio L'articolo Poliziotto o stuntman? Trascinato per un chilometro dall’auto che aveva fermato per un controllo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MediCina : l’organismo sotto sforzo impara a risparmiare energia : Uno studio condotto in collaborazione dalle universita’ di Verona, Milano, Losanna (Svizzera) e Calgary (Canada), pubblicato a inizio dicembre su “Frontiers in Physiology” ha rilevato che quando l’organismo è sottoposto a sforzi per lungo tempo, ad esempio una maratona, impara a “risparmiare energia“. “Per realizzare la ricerca – spiega uno degli autori, Pietro Trabucchi – abbiamo preso due ...

Rischio salmonella per pepe nero maCinato : ritirato un lotto contaminato : Il Ministero della salute ha ritirato dal mercato un lotto di pepe nero poiché potrebbe essere pericoloso per la salute per il Rischio salmonella. Il prodotto preso in esame è il pepe nero macinato di Cucina e sapori, commercializzato dal Consorzio Dias e prodotto dall’azienda Verka nello stabilimento di via Archimede 18, ad Arbizzano (Verona). Il formato è quello da 35 gr e il lotto è caratterizzato dal n° EU17823, con data di scadenza ...

MediCina - al 70% dei pazienti del pronto soccorso non viene data la giusta priorità : ecco come un videogioco può migliorare l’euristica di un dottore : Secondo un esperimento condotto dall’University of Pittsburgh School of Medicine, giocare ad un videogioco che include un fittizio medico del pronto soccorso che tratta pazienti con gravi traumi è meglio della formazione tradizionale attraverso testi per preparare veri dottori a riconoscere i pazienti che hanno bisogno di livelli di cure più elevati. I risultati resistono nonostante i dottori assegnati al videogame si sono divertiti meno di ...

Mondo della cuCina sotto choc : il famoso chef accusato di molestie sessuali : lo chef Batali nella foto sulla destra Dopo Hollywood, anche la ristorazione viene colpita dallo scandalo delle molestie sessuali. Il famoso chef Mario Batali è stato infatti accusato da almeno ...

A Piero Angela il dottorato honoris causa in Biologia Applicata e MediCina Sperimentale : E' incredibile come, nel tempo, abbia potuto conoscere i cambiamenti della Medicina e della scienza e la loro correlazione con le tecnologie. La macchina di Watson, ad esempio, con la sua ...

Messina : conferito a Piero Angela il dottorato honoris causa in Biologia applicata e MediCina sperimentale : L’Ateneo di Messina ha conferito oggi il dottorato honoris causa in Biologia applicata e Medicina sperimentale a Piero Angela, giornalista e divulgatore scientifico. “Desidero ringraziare l’Ateneo per avermi tributato il dottorato honoris causa. Inoltre, sono stato piacevolmente sorpreso dalla bellezza di questa città. Fin qui ho ottenuto 9 lauree ad honorem, ma mai un riconoscimento di questo livello. Queste onorificenze non ...

Gasdotto Tap - Daspo per un manifestante : non potrà avviCinarsi a Melendugno per 3 anni : Il primo provvedimento del genere dopo la pioggia di multe in estate. Il ventenne è uno dei più attivi del Comitato No Tap e dallo scorso marzo ha manifestato...

Progress test di MediCina - vogliamo davvero insegnare ai dottori che l’omosessualità ‘si cura’? : Ieri io e Marco Grimaldi abbiamo denunciato come nel Progress test, per valutare l’apprendimento di tutti gli studenti in Medicina, vi fosse una domanda, dalla collocazione ambigua, sulla “stima del verificarsi” della omosessualità nell’uomo. Nel denunciare la cosa, abbiamo posto delle precise domande ai medici fautori di quel test: perché quella domanda? Come mai in un test su genetica, psichiatria, clinica e ...

Cina Accademici sotto silenzio : la Nuova era di Xi Jinping : Secondo notizie riportate da Rfa, ieri l'accademico Yang Shaozheng, professore all'istituto di economia dell'università del Guizhou, ha ricevuto notizia che il suo corso è stato cancellato senza ...

Cina - l'economia rallenta il passo a ottobre : (Teleborsa) - Segnali di rallentamento dall'economia della Cina. A ottobre, secondo gli ultimi dati del National Bureau of Statistics, la produzione industriale è aumentata su base tendenziale del 6,2%, meno del +6,6% messo a segno nel mese ...

Cina - l'economia rallenta il passo a ottobre : Segnali di rallentamento dall'economia della Cina. A ottobre, secondo gli ultimi dati del National Bureau of Statistics , la produzione industriale è aumentata su base tendenziale del 6,2% , meno del +6,6% messo a segno nel mese ...

Cina - accelera l'inflazione a ottobre : Spingono sull'acceleratore i prezzi al consumo cinesi, salendo nel mese di ottobre, ai massimi di nove mesi . L'Istituto di Statistica ha rilevato l'inflazione è salita dell'1,9% su base annua, ...

Cina - vola il surplus commerciale di ottobre : Pur se complessivamente sotto le stime, i numeri diffusi oggi, in concomitanza con l'arrivo a Pechino del Presidente statunitense Donald Trump, confermano l'attuale fase di forza dell'economia del ...