Cina | 8 anni prigione a attivista Wu Gan

Cina - attivista Wu condannato a 8 anni : 5.49 L'attivista per i diritti umani blogger cinese Wu Gan,è stato condannato da un giudice, nella città di Tianjin a otto anni di carcere per "sovversione del potere statale". Il processo, avviato il 14 agosto ha comminato anche 5 anni di interdizione dai diritti politici. Wu è accusato di "diffusione di false informazioni su Internet e sovversione al potere". L'attivista divenne famoso nel 2009 quando denunciò il caso Deng Yujiao, la giovane ...

13mila siti internet chiusi negli ultimi 2 anni in Cina. Così Pechino controlla la rete : Su 65 paesi studiati, la Cina ha una delle politiche piu' restrittive sul web davanti a Iran e Siria. L'internet locale e' incastonato in maniera drastica da un sistema ("il grande muro elettronico") che blocca i social network Facebook e Twitter, YouTube, Google, Così come molti media occidentali

La Perla e tutti i brand italiani finiti in Cina negli ultimi due anni : Questi 22 miliardi non hanno portato alcun valore alla nostra economia, al contrario: si è trattato di uno scambio tra azionisti; ai cinesi serve acquisire il nostro know how', spiega l'analista. ...

Cina - diritti umani : evidenti progressi negli ultimi cinque anni : ... organizzato congiuntamente dall'Associazione cinese per i diritti umani e dal dipartimento della Comunicazione politica della provincia del Guangdong, in collaborazione con l'Università di Guangzhou.

“VacCinare bimba di 7 anni” - genitori in disaccordo ma Tribunale di Modena dà ragione a padre : Una bambina deve essere sottoposta alle vaccinazioni previste dall’attuale piano vaccinale anche se la madre non è d’accordo e non dà il consenso. Questa la sentenza del Tribunale civile di Modena, che ha chiuso una lunga controversia tra il padre di una bambina di 7 anni e la madre. La coppia è separata. Il padre si era rivolto al giudice civile proprio perché la madre non voleva che la figlia si vaccinasse, mentre il padre riteneva giusto il ...

Cina rimuove il bando sulla carne bovina dopo 16 anni : Roma, 19 dic. (askanews) dopo oltre 16 anni la Cina ha rimosso il bando sulla carne bovina italiana. L'annuncio è stato dato dal Ministero dell'Agricoltura cinese e dall'Amministrazione per il ...

La Cina rimuove dopo 16 anni il bando sulla carne bovina italiana - : La decisione è arrivata al termine dei lavori del Comitato governativo presieduto da Alfano e Wang Yi, ministri degli Esteri dei due Paesi. Ma per la ripresa dell'export si prevedono tempi lunghi: le ...