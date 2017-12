CHRISTIAN DE SICA Annullato lo spettacolo al Teatro San Carlo del 27 dicembre | al cinema

CHRISTIAN De Sica annulla lo spettacolo di domani al San Carlo di Napoli : «Il promoter non ha rispettato il contratto» : Christian De Sica annulla lo spettacolo in programma domani sera al teatro San Carlo, «Christian racconta Christian De Sica». In una nota del suo ufficio stampa, si spiega che la...

CHRISTIAN De Sica / Annullato lo spettacolo al Teatro San Carlo del 27 dicembre : l'annuncio e le motivazioni : Christian De Sica, Annullato lo spettacolo al Teatro San Carlo previsto per il 27 dicembre: "difficoltà di allestimento e gli insormontabili ostacoli alla realizzazione di supporti tecnici"(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 18:02:00 GMT)

Napoli - CHRISTIAN De Sica annulla il suo spettacolo al Teatro San Carlo : Troppe difficoltà nell'allestimento : Troppo cari ( e dunque in gran parte invenduti) i biglietti, clausole contrattuali non rispettate e scenografia diversa da quella concordata. Sono stati questi i motivi che hanno portato all'...

Napoli - CHRISTIAN De Sica annulla lo spettacolo al San Carlo : “Il promoter non ha rispettato il contratto” : Christian De Sica non si esibirà domani sera al teatro San Carlo di Napoli per il “grave inadempimento degli accordi siglati” da parte del promoter. Da cartellone, l’attore avrebbe dovuto esibirsi la sera del 27 dicembre con “Christian racconta Christian De Sica” ma in una nota sul suo profilo Facebook fa sapere che lo “spettacolo è stato annullato per sofferta decisione dell’artista”. “Molteplici ...

CHRISTIAN De Sica annulla lo spettacolo di domani al San Carlo di Napoli : 'Il promoter non ha rispettato il contratto' : Christian De Sica annulla lo spettacolo in programma domani sera al teatro San Carlo, 'Christian racconta Christian De Sica'. In una nota del suo ufficio stampa, si spiega che la decisione 'sofferta' ...

CHRISTIAN De Sica annulla lo spettacolo di domani al San Carlo di Napoli : 'Il promoter non ha rispettato il contratto' : Christian De Sica annulla lo spettacolo in programma domani sera al teatro San Carlo, 'Christian racconta Christian De Sica'. In una nota del suo ufficio stampa, si spiega che la decisione 'sofferta' ...

ANNA MAZZAMAURO/ Enrico Brignano si difende - i social “chiamano” CHRISTIAN De Sica : “Dicci tu com'è andata” : ANNA MAZZAMAURO, Enrico Brignano replica pubblicamente alle insinuazioni del web: non sarebbe lui il mostro che avrebbe picchiato l'attrice 79enne, lo dimostra un video.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 21:50:00 GMT)

CHRISTIAN DE SICA/ Soffrivamo la fame io e Silvia la svolta con Vacanze di Natale (Panariello sotto l'albero) : Video, CHRISTIAN De SICA sarà ospite dal comico toscano all'interno del programma Panariello sotto l'albero. L'attore romano, nel frattempo, racconta il difficile rapporto col padre.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 05:52:00 GMT)

CHRISTIAN DE SICA / "Ecco com'era il Natale con mio padre Vittorio" (Telethon 2017) : Il popolare attore e show man italiano CHRISTIAN De SICA è ospite nella nuova puntata di Verissimo in onda su Canale 5 in questo sabato pomeriggio. Anticipazioni e news.(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 22:22:00 GMT)

Il mondo a colori - Telethon 2017 Rai/ Ospiti e diretta : il 'cantante' CHRISTIAN De Sica (16 dicembre) : Il mondo a colori, Telethon 2017 anticipazioni del 16 dicembre: in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, la settimana dedicata alla raccolta fondi e la sensibilizzazione(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 22:20:00 GMT)

CHRISTIAN De Sica/ "Il successo? Una bella sferzata me l'ha data Maurizio Costanzo" (Verissimo) : Il popolare attore e show man italiano Christian De Sica è ospite nella nuova puntata di Verissimo in onda su Canale 5 in questo sabato pomeriggio. Anticipazioni e news.(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 17:28:00 GMT)

CHRISTIAN DE SICA/ La difesa di Fausto Brizzi che non si presenta alla prima del film (Verissimo) : Il popolare attore e show man italiano CHRISTIAN De SICA è ospite nella nuova puntata di Verissimo in onda su Canale 5 in questo sabato pomeriggio. Anticipazioni e news.(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 03:18:00 GMT)

Il Natale di CHRISTIAN De Sica - tra la famiglia e i suoi dieci cani : Il Natale si avvicina e Christian De Sica è più splendente che mai. Un film in uscita Poveri ma ricchissimi, un cd che immerge nel clima natalizio Merry Christian, il re dei cinepanettoni sulle pagine di Intimità racconta come trascorrerà le feste di Natale. Il Natale è in famiglia, con gli amici e i nostri dieci cani, perché mia moglie è una "canara". Andiamo tutti nella nostra casa di campagna, ci mettiamo il pigiama e ceniamo così. Un ...

Poveri ma ricchissimi : recensione del film di Natale 2017 con CHRISTIAN De Sica - Enrico Brignano e Lucia Ocone : Arriva nelle sale cinematografiche italiane “Poveri ma ricchissimi”, il sequel del film diretto da Fausto Brizzi e distribuito dalla Warner Bros. Entertainment. Nel cast ritroviamo Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro, Lodovica Comello e Ubaldo Pantani. Tra le new entry invece figurano Massimo Ciavarro, Paolo Rossi, Dario Cassini e Tess Masazza. A seguire trovate la trama ufficiale e la nostra recensione ...