Charts (17/12/2017) : Ed Sheeran re - ma Booba è da record : piazza 9 singoli nella top 10 francese : Charts (17/12/2017): Ed Sheeran re, ma Booba è da record: piazza 9 singoli nella top 10 francese Euromusica - Dove c'è Musica Prosegue il dominio di Ed Sheeran e della sua "Perfect', che questa settimana conquista altri paesi, compresa l'Italia, ma il protagonista della settimana è il rapper francese Booba che piazza nove singoli su dieci estratti dal suo nuovo lavoro "Trône"…

Charts (10/12/2017): Ed Sheeran comanda da solo, ma anche in duetto Euromusica - Dove c'è Musica E' tornato a dominare le classifiche europee Ed Sheeran. Il cantautore britannico conquista diversi primi posti con il singolo "Perfect", estratto dal suo album "X": un primato che si prende sia nella versione solista che nel duetto insieme a Beyoncè.…

Charts (26/11/2017): Ed Sheeran e Camila Cabello protagonisti Euromusica - Dove c'è Musica Ed Sheeran, con il suo nuovo singolo "Perfect", continua ad essere il padrone fra gli artisti europei, conquistando diversi primati. La sua principale avversaria è Camila Cabello, ex Fifth Harmony, che con la sua "Havana" ft Young Thug si sta…

Charts (19/11/2017): Camila Cabello, Ed Sheeran e… Cristina D'Avena Euromusica - Dove c'è Musica La sorpresa, o forse no, vista la popolarità delle canzoni, che hanno cresciuto generazioni bambini e anche dell'artista stessa è che Cristina D'Avena, al primo album con la nuova etichetta discografica, è schizzata in testa alla classifica: "Duets", con le…

Charts (12/11/2017): Camila Cabelo comanda, Dua Lipa tiene Euromusica - Dove c'è Musica L'ex componente delle Fith Harmony, la cubana naturalizzata statunitense Camila Cabelo ha conquistato l'Europa con il suo singolo "Havana", in cui partecipa il rapper Young Thug e che segna il suo debutto da solista dopo i grandi successi col gruppo…

Charts (5/11/2017): Ed Sheeran cambia brano e torna primo Euromusica - Dove c'è Musica Comincia il ciclo vincente di "Perfect", il nuovo singolo di Ed Sheeran estratto dall'album "X": tocca a questo brano conquistare la vetta, come gli altri che lo hanno preceduto. Tengono comunque ancora il singolo del texano Post Malone ft 21…

Charts (22/10/2017): Post Malone si issa in vetta, Pink regina degli album Euromusica - Dove c'è Musica I primati della settimana in giro per l'Europa sono molto Made in Usa. Scala posizioni e paesi il cantautore Post Malone che insieme a 21 Savage sta portando nelle radio del Continente la sua "Rockstar". Sul fronte degli album dominio…

Charts (15/10/2017): oltre a Dua Lipa e Post Malone salgono Zayn ft Sia Euromusica - Dove c'è Musica Prosegue il testa a testa fra Dua Lipa e la sua "New rules" il cantante americano Post Malone con "Rockstar" che vede la partecipazione del rappert 21 Savage. Ma nelle ultime settimane sta scalando la classifica anche "Dusk till dawn",…