Pallanuoto femminile - Serie A1 2017-2018 : si gioca l’ottava giornata. Catania-Rapallo il big match - Padova per ripartire : Domani scenderanno in acqua, per l’ultima volta nell’anno solare 2017, le squadre della Serie A1 di Pallanuoto femminile: riposa Cosenza, che resta così sul fondo della classifica a quota 3, seppur con una gara in meno (la sfida contro Florentia, rinviata nella scorsa giornata). Il match di cartello è certamente quello che opporrà, alle ore 15.00, nella vasca della piscina “Scuderi” di Catania, le padrone di casa ...

Catania Art day : musica e spettacoli circensi animeranno il centro : Catania Art day spettacoli itineranti, performance in esterna e la grande musica classica animeranno il centro di Catania per l'intera giornata di giovedì 28 dicembre . Sarà una giornata ...

Catania : musica - spettacoli circensi e performance di danza animeranno il 28 dicembre il centro della città per il Catania Art Day : spettacoli itineranti, performance in esterna e la grande musica classica animeranno il centro di Catania per l'intera giornata di giovedì 28 dicembre. Sarà una giornata dedicata all'arte, alla ...

Video/ Rende Catania (0-3) : highlights e gol della partita (Serie C 19^ giornata) : Video Rende Catania (risultato finale 0-3): highlights e gol della partita della 19^ giornata della Serie C. Doppietta decisiva di Ripa per gli ospiti.(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 09:46:00 GMT)

Calcio - 50 bombe carta per la trasferta di Catania : un ultrà del Matera arrestato : Matera - Cinquantadue bombe carta, dieci mazze di ferro e 4 da baseball, martelli e una noccoliera e 7 fumogeni sono stati sequestrati dalla digos di Catania durante le perquisizioni eseguite nei ...

Catania-Matera - mazze - martelli e bombe-carta : sequestrato arsenale ai tifosi ospiti : Nella giornata di ieri si è disputata la gara valida per il campionato di Serie C tra Catania e Matera, risultato di 1-1 con i siciliani che non hanno approfittato del pareggio del Lecce. Nel frattempo le forza dell’ordine hanno effettuato alcuni controlli, 50 tifosi del Matera sono giunti con due pullman, secondo quanto riporta itasportpress.it la perquisizione ha permesso di ritrovare materiale periolosissimo, 52 bombe carta, 10 mazze di ...

Video/ Catania Matera (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 18^ giornata) : Video Catania Matera (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 18^ giornata del girone C della Serie C. Curiale pareggia i conti.(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 12:16:00 GMT)

A Sartore risponde Curiale : è 1-1 tra Catania e Matera - : ANALISI E CRONACA - Ha adottato il 4-3-3 il tecnico del Catania, Lucarelli per piegare il Matera. Il tecnico Auteri della squadra avversaria invece non ha piazzato nessun attaccate in posizione ...

Diretta/ Catania Matera (risultato live 1-1) streaming video Sportube.tv : Sartore-Curiale - botta e risposta! : Diretta Catania-Matera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 18^ giornata di Serie C(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 21:58:00 GMT)

Catania-Matera : Telenorba tv - Sportube diretta live streaming. Ecco come vedere la partita : Per vedere la diretta streaming di Catania-Matera, basta cliccare su questo link che porta al sito di Sportube.tv-Lega Pro Channel, la …

Paesaggi di carta a Catania da Toni Pellegrino : “Paesaggi di carta” di Angelo Pitrone per il Christmas Party. Opening della mostra giovedì 14 dicembre da Toni Pellegrino Catania.

Video/ Trapani Catania (2-0) : highlights e gol della partita (Serie C girone C) : Video Trapani Catania (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita valida per il girone C della Serie C. I granata vincono in casa e agganciano gli etnei al secondo posto(Pubblicato il Sat, 02 Dec 2017 10:38:00 GMT)

Calcio : Palermo - bombe carta e petardi in viale Regione al passaggio tifosi Catania : Palermo, 1 dic. (AdnKronos) - Momenti di tensione oggi pomeriggio in viale Regione siciliana, a Palermo, quando pullman e auto di tifosi catanesi hanno attraversato la città per raggiungere Trapani per la partita di questa sera. Lanci di petardi, fumogeni e bombe carta, nonostante la scorta della po

Trapani-Catania : Sportitalia tv - Sportube streaming diretta live - ecco come vedere la partita : Trapani-Catania su Sportitalia in diretta tv, su Sportube in streaming, live dalle 20.45: ecco come vedere il derby siciliano, anticipo della diciassettesima giornata del girone C di serie C 2017-18. ...