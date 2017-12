Catalogna | entro 30 via rinforzi polizia

Urne aperte in Catalogna - dentro o fuori? : Urne aperte fino alle 20 in Catalogna. Cinque milioni e mezzo di elettori sono chiamati - insolitamente in un giorno lavorativo - per dirimere la battaglia politica fra indipendentisti e unionisti. Due mesi dopo il fallito tentativo di secessione che ha innescato una delle peggiori crisi politiche in Spagna negli ultimi decenni, la parola torna agli elettori che sono chiamati a decidere soprattutto se sostenere il movimento separatista della ...

Indipendenza Catalogna - ora l’Europa ci è dentro fino al collo : Non era scontato che la questione catalana sfuggisse di mano e l’Europa si trovasse nell’occhio del ciclone della più grave crisi istituzionale dalla sua fondazione: non era scontato ma alla fine è andata così. Già perché a dispetto dei silenzi e del “business as usual” di commissari ed euroburocrati, nell’affaire catalano l’Europa e noi europei siamo dentro fino al collo: prima ne prenderemo atto, meglio riusciremo ad evitare un’altra ...

Catalogna - Puigdemont interrogato entro venerdì. Segretario di Stato con Zapatero : “Ribellione immaginata dalla procura” : Carles Puigdemont e i suoi 13 ministri indagati per ribellione dovranno presentarsi in tribunale tra giovedì e venerdì per essere interrogati. Lo ha deciso il giudice della Audiencia Nacional Carmen Lamela, che due settimane fa ha ordinato la detenzione provvisoria per presunta ‘sedizione’ dei leader indipendentisti Jordi Sachez e Jordi Cuixart. Un procedura parallela è stata avviata davanti al Tribunale supremo contro la presidente ...

CAOS Catalogna/ I rischi economici dentro e fuori la Spagna : La CATALOGNA ha dichiarato l'indipendenza e ora, come la Spagna, rischia conseguenze negative per l'economia. E per Italia e Ue cosa cambia?.

Catalogna - premier Rajoy : “Nuove elezioni entro sei mesi. Puigdemont unico responsabile del commissariamento” : Il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy continua la sua strada verso il commissariamento della Catalogna: “Convocheremo elezioni entro sei mesi – ha dichiarato davanti al Senato – La scelta di applicare l’articolo 155 della Costituzione è una soluzione eccezionale per una situazione eccezionale”. È infatti la prima volta dal 1978 che in Spagna si chiede l’attivazione dell’articolo 155, quello relativo ...

Catalogna - Puidgemont : 'Due mesi di dialogo'. Madrid : 'Barcellona decida entro giovedì' : ... ed oggi Puigdemont ha risposto chiedendo un margine di 'Due mesi di tempo' per intavolare una discussione politica e tentare una mediazione. Ma Madrid è stata inflessibile: 'Non può esserci dialogo ...

Catalogna - Madrid mette fretta : “Risposta entro giovedì o scatta l'art. 155” : Carles Puigdemont chiede tempo, ma da Madrid arrivano risposte negative. Il governo spagnolo ha chiesto chiarezza a leader della Catalogna e ha lanciato un ultimatum: se non arriva una dichiarazione...