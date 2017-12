Casette per i terremotati | beffa di Natale anche nelle Marche

Secondo Natale al gelo per i terremotati di Amatrice - ma il primo nelle Casette di emergenza : Ci sono problemi dovuti al freddo: le oorte bloccate per la neve, le infiltrazioni di acqua piovana, le caldaie rotte. Alcune famiglie vivono ancora nei container -

Il Natale dei terremotati : "Le prime Casette segno di speranza" : ... ricordando che visitare i paesi terremotati sotto le feste è un modo "per dare ossigeno all'economia della zona". © RIPRODUZIONE RISERVATA

Un Natale sotto zero in Casette per il mare. Le speranze congelate dei terremotati del centro Italia : C'è la neve sui tetti e c'è il ghiaccio lungo le strade. Nelle zone terremotate è arrivato il secondo Natale dal sisma e tuttavia gli abitanti si sentono come precipitati in un villaggio estivo. Di quelli con casette leggere. Qui invece siamo a meno 8 gradi e in certe contrade si arriverà nei prossimi giorni a meno 15. "Hanno costruito le casette per il mare", dice Federica, della frazione di Sommati, a due passi da ...

Terremoto : a Cascia consegnati i documenti per 27 Casette : Sono stati consegnati a Cascia dal sindaco, Mario De Carolis e dalla presidente della Regione, Catiuscia Marini, i documenti (per procedere agli allacci delle utenze) di 27 casette che si trovano nel capoluogo. “Entro il mese di gennaio completeremo il fabbisogno totale di 98 Sae – ha annunciato De Carolis – e nei prossimi giorni consegneremo le altre in maniera progressiva, che sono tutte gia’ montate ma un po’ ...

Terremoto Centro Italia : proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae - consegnate 1.871 Casette : proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae – Soluzioni Abitative di Emergenza – nei territori colpiti dal Terremoto. Ad oggi, sono stati completati i lavori in 95 aree e sono state consegnate ai sindaci 1.871 casette, di cui 687 nel Lazio (488 ad Amatrice, 199 ad Accumoli), 424 in Umbria (Cascia, Norcia e Preci), 675 nelle Marche (ad Amandola, Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Gualdo, Monte ...

Torricella Sicura - per Natale la consegna di 48 nuove Casette : I lavori di urbanizzazione e costruzione delle casette sono a buon punto e negli ultimi giorni grazie a un gioco di squadra tra Amministrazione Comunale, Protezione Civile Regionale, Imprese ...

Terremoto - le Casette per gli sfollati del Centro Italia non sono adatte all'inverno : E' arrivato l'inverno tra le casette dei terremotati del Centro Italia e mentre scendo le temperature si alzano le polemiche. Perchè è bastato che le temperature scendessero appena sotto lo zero per far ...

Consegnate 14 Casette per sfollati sisma a Tossicia - chiuso secondo lotto lavori : Teramo - Consegnato ieri mattina il secondo lotto di 14 casette antisismiche per gli sfollati della Valle del Chiarino. Circa due settimane fa, era avvenuta la prima consegna di 11 Sae ad altrettante famiglie mentre a breve verrà inaugurato anche il terzo lotto nella frazione di Azzinano. Le nuove Sae presentano migliorie, oltre che estetiche, anche strutturali per sopportare meglio il carico della neve. Alla cerimonia d'inaugurazione, ...

Marche - ditta Cns attiva numero verde per assistenza su Casette : Roma, 24 nov. (askanews) Come richiesto formalmente dalla Regione Marche e previsto nell'accordo quadro, la ditta CNS ha attivato il numero verde 800590799, a disposizione dei cittadini per l'...

Terremoto Centro Italia : proseguono i lavori per la realizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza - consegnate 1.239 Casette : proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae – Soluzioni Abitative di Emergenza – nei territori colpiti dal Terremoto. Ad oggi, sono stati completati i lavori in 63 aree e sono state consegnate ai sindaci 1.239 casette, di cui 624 nel Lazio (436 ad Amatrice, 188 ad Accumoli), 316 in Umbria (Cascia e Norcia), 287 nelle Marche (ad Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina e Visso) ...

Terremoto Centro Italia : continua il lavoro per le Casette - ad oggi 1228 consegnate : Proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae – Soluzioni Abitative di Emergenza – nei territori colpiti dal Terremoto. Ad oggi, sono stati completati i lavori in 62 aree e sono state consegnate ai sindaci 1.228 casette, di cui 624 nel Lazio (436 ad Amatrice, 188 ad Accumoli) 316 in Umbria (Cascia e Norcia), 287 nelle Marche (ad Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina e Visso) ...

Terremoto Centro Italia - sindaci contro il governo : “Le Casette non arriveranno neanche per Natale” : “Non sono andato all’inaugurazione dell’anno accademico all’Università di Camerino perché ho preferito restare in ufficio a lavorare visto che nei prossimi giorni dovrò spiegare ai miei concittadini che le casette non arriveranno nemmeno per Natale”. Giuliano Pazzaglini è il sindaco di Visso, un tempo 1.100 abitanti, oggi una cinquantina di irriducibili che vivono in roulotte. Gli altri residenti sono ancora tutti negli alberghi in attesa che le ...