Caserta | 14enne colpito alla testa da un proiettile vagante | la verità in una telecamera

Caserta - ancora in coma il 14enne ferito da un proiettile vagante. Si indaga per tentato omicidio : Il ragazzino, che stava passeggiando con gli amici, non ha alcun legame con famiglie di camorra. Resta ancora non chiara la dinamica dell'episodio -

Caserta - 14enne operato alla testa : 11.10 E' stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico, il 14enne di Parete (Caserta) colpito ieri da un un proiettile mentre passeggiava nel centro cittadino.Le condizioni del minore sono disperate. Era in via Vittorio Emanuele, quando un proiettile vagante l'ha colpito in testa.Il minore si è accasciato a terra e attorno a lui si è creato il panico.Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze e ...

Caserta - 14enne colpito alla testa da proiettile vagante. Gravissimo : Roma, 25 dicembre 2017 - Dramma nel giorno della Vigilia di Natale a Parete, nella provincia di Caserta . Un ragazzino di 14 anni è stato colpito da un proiettile vagante mentre si trovava in strada. ...

