Carrefour Italia nel mirino per la foto delle dipendenti con animale macellato

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Unadi duecon un cucciolo gia'e nel giro di pochi istanti si è scatenata la furia social nei confronti di #. Il contestato episodio si è verificato in un punto vendita di Tivoli dove due addette al reparto carni hanno realizzato uno scattografico con l'. Laha fatto il giro del web ed è diventata virale nel giro di poche ore. Quella che doveva essere una goliardata si è trasformato in un incubo per le due donne. Le pagine #facebook della nota catena di supermercati è stata letteralmente presa d'assalto dai consumatori ed utenti social indignati per l'accaduto. In molti hanno chiesto l'immediata rimozionedue addetti, altri hanno esortatoa prendere seri provvedimenti dopo quanto accaduto. Nel frattempo VIDEO si sono mobilitate anche le associazioni animaliste che hanno espresso sdegno e rammarico ...