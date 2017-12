Sanremo - Casinò e Comune firmano il Capodanno in piazza con Paolo Belli e la sua band. : al 7 gennaio 2018, dalle h 16.00 alle 19.00 nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dalle h 16.00 alle 19.00 e dalle h 20.00 alle 21.00. Prezzi dei biglietti sabato 30 dicembre 2017 e ...

Palmanova : Capodanno in piazza aspettando il 2018 - Udine 20 : "Sarà una grande festa di piazza, con musica e intrattenimento, colori e spettacoli pirotecnici. Una festa di comunità, dove ritrovarsi e vivere assieme le ultime ore dell'anno, augurandosi il meglio ...

Capodanno 2018 in piazza Marconi con i giochi d'acqua delle "fontane danzanti" : Dalle 21.30, l'attenzione si sposta su piazza Marconi dove si susseguiranno diversi spettacoli, in attesa dello scoccare della mezzanotte. Si inizia con il talk-show curato da Edicola Signorelli e la ...

Piazza Duomo blindata per il Capodanno. Ecco tutte le "istruzioni per l'uso". : In Piazza Santa Maria Maggiore, dalle 14.30 alle 17.30, il pomeriggio del primo gennaio sarà all'insegna di laboratori e spettacoli pensati anche per i più piccoli: ci sarà infatti anche un angolo ...

Capodanno in piazza Plebiscito - al juke-box si aggiunge Teocoli : Per raggiungere questo risultato, gli artisti, circa cento, si sfideranno a colpi di canzoni, le più pop e popolari canzoni dei sud del mondo, con un occhio particolare a quelle in lingua napoletana'.

Capodanno blindato : in piazza Tribunale cinquanta new jersey : Alle casse comunali costerà cinquantamila euro, durerà dalle 20 alle 2, con musica e spettacoli. Sarà la prima festa di Capodanno blindata: cinquanta new jersey posizionatii per bloccare gli accessi ...

Capodanno in piazza a Salerno con Fiorella Mannoia e Serena Autieri : show da 309mila euro : Diverse agenzie operanti nel settore sono state a invitate dal Comune di Salerno a inviare proposte di spettacoli in piazza. La scelta dell'amministrazione è caduta su Fiorella Mannoia, per il costo ...

Capodanno 2018 a Verona con i Soul System : il programma della serata in Piazza Bra : Capodanno 2018 a Verona con i Soul System, il gruppo veronese che ha trionfato nella scorsa edizione di X Factor Italia. Nella notte tra il 31 dicembre 2017 e il 1 gennaio 2018, in Piazza Bra, a Verona, si brinderà al nuovo anno con la musica dei Soul System, ospiti della serata. Il gruppo vincitore di X Factor 10, recentemente ospite della finale di X Factor 11 che si è tenuta la scorsa settimana al Mediolanum Forum di Assago (Milano), sarà ...

Capodanno : Mestre - Luisa Corna per la notte di San Silvestro in Piazza Ferretto (2) : (AdnKronos) - Le Deva sono un gruppo di artiste tutto al femminile composto da Laura Bono, Verdiana, Roberta e Greta, legate da amicizia e stima. Ognuna di loro ha un percorso artistico personale importante. Quattro musiciste seguite ed amate dal proprio pubblico a cui si rivolgono per far arrivare

Capodanno : Vicenza festeggia in Piazza Signori - arriva 'Wonder-Company 2018' (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Dalle 21 del 31 dicembre alle 6 dell'1 gennaio nelle aree pubbliche e private che si trovano all'interno dalla cerchia delle mura cinquecentesche saranno vietati la vendita per l'asporto e il consumo all'aperto di bevande in contenitori di vetro. Limitatamente alle aree i

Capodanno : Vicenza festeggia in Piazza Signori - arriva 'Wonder-Company 2018' : Vicenza, 13 dic. (AdnKronos) - “A Vicenza il conto alla rovescia per l'arrivo del nuovo anno scatterà ancora una volta in Piazza dei Signori”. L'annuncio è del vicesindaco e assessore alla crescita Jacopo Bulgarini d'Elci che ha siglato con la storica Radio Company l'accordo per l'organizzazione di

Capodanno : a Belluno festa in piazza e mercatini per tutti i gusti : Belluno, 13 dic. (AdnKronos) - La festa di Capodanno a Belluno sarà ospitata in piazza dei Martiri, organizzata dal Comune di Belluno con il supporto dell'associazione BellunoLaNotte. La manifestazione avrà inizio intorno alle 19.00: è prevista musica per tutta la serata con la presenza di uno o più

Natale a Foligno - ecco tutti gli eventi : niente Capodanno in piazza - ma ci sono la 'Casa di Babbo Natale' e la 'Befana volante' Presentate ... : La scienza racconta il Natale' con figuranti a cavallo che da piazza della Repubblica raggiungeranno il Planetario dove sarà possibile ammirare il cielo notturno di 2000 anni fa, con due incontri di ...

Capodanno 2018 a Firenze : concerto in piazza con Ermal Meta e altri eventi : Capodanno 2018 Firenze. Tutto pronto per il concerto pop al piazzale Michelangelo. Ma non sarà la sola piazza in cui ci si potrà trovare per festeggiare l’arrivo del nuovo anno a Firenze. Ci sono altri luoghi coinvolti per la festa del 31 dicembre tra cui piazza Signoria, piazza Santissima Annunziata, piazza Bartali e l’Oltrarno ed in ogni piazza ci sarà un genere di musica diverso. Il concerto e gli altri eventi del Capodanno saranno a ...