: Capodanno alla marijuana - CannabisIP : Capodanno alla marijuana -

Leggi la notizia su vanityfair

(Di martedì 26 dicembre 2017) di Laura M. Holson; foto Jake Michaels Carli Jo Bidlingmaier sta parlando a una ventina di invitate sedute sul pavimento di un salotto di Bel Air, a Los Angeles. Spiega loro che il consumo diaiuta le donne a risvegliare il loro «yoni», un termine sanscrito che sta per vagina, pronunciato spesso dai bohémien di Hollywood. «Tutte in piedi!», urla a un certo punto. E il gruppo scatta subito sull’attenti. Carli Jo, ex direttrice del casting per la serie tv The Bachelor, agita con energia i fianchi nel suo ruolo di capo di questo circolo cannabis&sensualità che assomiglia ai ritrovi di una comunità New Age anni ’60: spinelli, discorsi espliciti sul sesso, meditazione e, a fine serata, fragole e cioccolato fondente. «Godere è un nostro sacrosanto diritto», aggiunge. Sono tutte d’accordo. Da gennaio 2018 anche nello Stato della California (dopo Oregon, Washington, Colorado e ...