CALCIOMERCATO MILAN / News - duello con lo United per il figlio di Kluivert (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: duello per arrivare al figlio di Patrick Kluivert, Justin, con José Mourinho che lo vuole al Manchester United .(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 03:53:00 GMT)

CALCIOMERCATO MILAN/ News - André Silva e Calhanoglu via a gennaio (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie sui movimenti del club rossonero. A gennaio potrebbero andare via in prestito André Silva e Hakan Calhanoglu in attesa di una cessione in estate.(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 03:51:00 GMT)