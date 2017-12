Calciomercato Inter | proposte per Cancelo | ecco la decisione del club nerazzurro

Calciomercato Inter : una telefonata di Spalletti per sbloccare l'affare Video : Il Calciomercato invernale di riparazione è ormai alle porte e l'Inter cerchera' di giocare in anticipo su alcune operazioni per cercare di regale a Luciano #Spalletti i giusti rinforzi. E' questa quindi la strategia dei nerazzurri, come quella che servì per prendere Milan Skriniar, quando Walter Sabatini e Piero Ausilio sbaragliarono la concorrenza. Ora il difensore classe 1995 è finito nel mirino dei più grandi club europei, [Video] ma almeno ...

Calciomercato Inter/ News - attenzione al Liverpool su de Vrij (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il club meneghino dovrà fare molta attenzione al Liverpool nella caccia al prossimo svincolato Stefan de Vrij.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 03:42:00 GMT)

Calciomercato Inter - dove giocherebbe Javier Pastore? : Diamo per scontato che l'operazione vada in porto. Che nonostante tutto Javier Pastore sia già un giocatore dell'Inter di Spalletti. Prima domanda scontata: "dove giocherebbe?". Negli ultimi sei anni ...

Calciomercato INTER/ News - il Real vuole Icardi per sostituire Benzema (Ultime notizie)

Calciomercato Inter/ News - contatti con Raiola per Mkhitaryan (Ultime notizie)

Calciomercato INTER/ News - Pastore : contatti con i nerazzurri e Sabatini è un amico (Ultime notizie)

Calciomercato Inter : il dubbio di Spalletti riguarda due giocatori da acquistare Video : Dopo le due sconfitte consecutive in Serie A, l'#Inter sembra buttarsi sul #Calciomercato con l'obiettivo di arricchire la rosa e soprattutto dare a #Spalletti delle riserve all'altezza dei titolari. Il flop di risultati dovuto al pareggio contro lo Juventus, alla sconfitta in casa contro l'Udinese e quella esterna contro il Sassuolo dimostrano come l'Inter, quando deve giocare più partite durante la settimana, ha ovviamente problemi a ...

Calciomercato Inter : il Manchester City mette Skriniar nel mirino : Calciomercato Inter: il Manchester City mette Skriniar nel mirino Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Inter, Manchester City SU Skriniar- L’Inter, nelle ultime due partite, ha perso contro Udinese e Sassuolo. Con queste due sconfitte, i nerazzurri hanno perso terreno nei confronti del Napoli capolista. In queste settimane, la critica si sta ...

Calciomercato Inter : il dubbio di Spalletti riguarda due giocatori da acquistare : Dopo le due sconfitte consecutive in Serie A, l'Inter sembra buttarsi sul Calciomercato con l'obiettivo di arricchire la rosa e soprattutto dare a Spalletti delle riserve all'altezza dei titolari. Il flop di risultati dovuto al pareggio contro lo Juventus, alla sconfitta in casa contro l'Udinese e quella esterna contro il Sassuolo dimostrano come l'Inter, quando deve giocare più partite durante la settimana, ha ovviamente problemi a raggiungere ...

Calciomercato - Pastore svela : “contatti con l’Inter veri - ecco come stanno le cose” : Pastore è senz’altro uno degli obiettivi primari dell’Inter assieme ad altri nomi circolati nelle ultime ore quali Deulofeu e Ramirez. Il calciatore del Psg potrebbe presto lasciare il club a causa del poco spazio trovato negli ultimi mesi. Oggi parlando al Mundo Deportivo, lo stesso Pastore ha svelato di essere in contatto con Sabatini, ma la trattativa non è affatto chiusa: “Il mio agente ha avuto alcuni contatti con loro, ma senza ...

Calciomercato Inter - bomba dalla Spagna : “ecco il colpaccio in attacco” : Calciomercato Inter – Momento deludente in casa Inter, la squadra di Spalletti è reduce dalla sorprendente sconfitta contro il Sassuolo, i nerazzurri stanno perdendo posizioni su posizioni in classifica. Nel frattempo si pensa anche al mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, nelle ultime ore la bomba arriva direttamente dalla Spagna. L’Inter infatti avrebbe trovato l’accordo col Barcellona per l’esterno ...

Calciomercato Inter : un giocatore potrebbe tornare in nerazzurro Video : Dalle giovanili dell'#Inter alla Bundesliga tra le fila del Werder Brema. Partito titolare il giocatore è finito al margine del progetto tedesco. Girato in prestito ai neopromossi del Darmstadt nel 2015 il giocatore era tornato titolare ma dopo il ritorno al Werder è nuovamente uscito dai radar. Luca Caldirola ha apertamente parlato di errore, riferendosi al rinnovo del suo contratto con il club. Il giovane canterano nerazzurro si è detto più ...

Calciomercato Inter/ News - le parole di Luciano Spalletti sul mercato di gennaio (Ultime notizie)