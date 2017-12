Calciomercato di gennaio | pronti i primi colpi

Calciomercato NAPOLI/ News : Amin Younes potrebbe arrivare a gennaio (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al mondo azzurro: il NAPOLI sembra aver chiuso per Amin Younes. C'è solo da capire se arriverà a gennaio oppure a fine stagione.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 10:48:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News : Inglese unico colpo di gennaio - a sinistra... (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: Roberto Inglese dovrebbe essere l'unico acquisto di gennaio visto che a sinistra Ghoulam pare recuperare molto velocemente.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 03:38:00 GMT)

Calciomercato Roma - la storia degli affari di Monchi a gennaio : "Mercato? Siamo bene così". Lapidario, coinciso. Con una sentenza che dice tutto, anche perché basta vedere la sua storia "di mercato" nella sessione invernale. Pochi acquisti e nessun colpo ad ...

Calciomercato Juventus - dai big ai giovani : come è cambiata la tendenza a gennaio : Alle spalle le ultime due vittorie consecutive in campionato contro Bologna e Roma e inseguimento al Napoli capolista che prosegue, la Juventus è già proiettata alla prossima sfida in trasferta contro ...

Calciomercato Juventus/ News - tutto per tutto per portare Emre Can a Torino a gennaio (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Virgil van Dijk lascerà il Southampton e i bianconeri sono intenzionati a fare un tentativo per portarlo a Torino.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 17:11:00 GMT)

Calciomercato - Lassana Diarra si svincola : occasione per i club di Serie A già a gennaio : Lassana Diarra ha rescisso il contratto con l’Al Jazira, club degli Emirati Arabi, si tratta di una rescissione consensuale come comunicato dal club attraverso una nota sul proprio sito. Il centrocampista non scendeva in campo da ottobre, ufficialmente per un infortunio. Diarra è alla ricerca del suo ultimo contratto della carriera e potrebbe essere anche in Serie A, il calciatore infatti nel passato era stato seguito da Milan ed Inter, ...

Calciomercato Udinese - importante decisione per gennaio : tutti i dettagli : Calciomercato Udinese – L’Udinese è reduce dall’entusiasmante successo contro il Verona, l’arrivo in panchina di Massimo Oddo ha completamente cambiato volto alla squadra che adesso guarda con fiducia al proseguo del campionato. La prossima giornata del campionato di Serie A regalerà l’importante gara contro il Bologna, match utile per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Nel frattempo si stanno studiando ...

Calciomercato Napoli : a gennaio tre colpi per sognare lo scudetto : Calciomercato Napoli: a gennaio tre colpi per sognare lo scudetto Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Napoli, OBIETTIVI PER gennaio- Il Napoli, dopo 18 partite di campionato, è primo in classifica con 45 punti conquistati. La squadra di Sarri ha già raccolto 14 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta (con la Juventus al San Paolo). ...

Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato : pronto un doppio colpo per gennaio Video : Il #Milan ha veramente deluso in questa prima parte di stagione; la squadra non ha mai convinto a livello di gioco e l'obiettivo principale la qualificazione alla prossima edizione della Champions League pare ormai un miraggio. La squadra rossonera, infatti, è molto lontana dalle prime quatto in classifica e l'obiettivo minimo ora diventa la qualificazione all'Europa League. Montella è stato esonerato, ma il nuovo tecnico Gennaro Gattuso ha ...

Calciomercato Inter/ News - le parole di Luciano Spalletti sul mercato di gennaio (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: al termine della gara giocata contro il Sassuolo, mister Spalletti ha detto la sua sulle trattative di gennaio.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 03:58:00 GMT)

Calciomercato Napoli - De Laurentiis vuota il sacco : “Ecco chi arriverà a gennaio” : Calciomercato Napoli – A margine del brindisi di Natale del Napoli Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni, soprattutto di mercato. Ecco quanto riportato da ‘Il Mattino’: “Non solo i tifosi, anche io nel 2018 sogno lo scudetto. Ma il mio obiettivo è quello di realizzare una quadratura che ci consenta di vincerlo per più anni. Non credo verranno altri. Inglese lo ...

Calciomercato Napoli/ News - l’ex capitano Montervino : servono acquisti a gennaio (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultima notizia legata al mondo azzurro: il portiere lusitano Rui Patricio vuole assolutamente vestire la maglia dei campani, è pronto il post Pepe Reina.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 10:57:00 GMT)

Calciomercato Milan - possibile uno scambio con il Manchester City a gennaio Video : L'ambiente #Milan è stato scosso da alcune notizie che riguardano Leonardo Bonucci, uno dei giocatori più chiacchierati in questo inizio di stagione. il giocatore laziale, infatti, dopo essere stato comprato dalla Juventus in estate, ha notevolmente deluso le aspettative della dirigenza e dei tifosi rossoneri. Il suo rendimento è molto lontano a quello avuto precedentemente; Bonucci, infatti, è incappato in alcuni errori davvero inaspettati per ...

Calciomercato Serie A - novità clamorose per gennaio : i big che possono partire [FOTO] : 1/12 Inglese (Foto LaPresse/Spada) ...