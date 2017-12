Cagliari Fiorentina | info streaming e diretta tv

: RT @Jfollow_35: Premium – Serie A, CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 46, Napoli 43, Inter 40, Roma 40*, Lazio* 37, Atalanta 32, Torino 2… - Marcellissimoo : RT @Jfollow_35: Premium – Serie A, CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 46, Napoli 43, Inter 40, Roma 40*, Lazio* 37, Atalanta 32, Torino 2… - marcellobello50 : RT @Jfollow_35: Premium – Serie A, CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 46, Napoli 43, Inter 40, Roma 40*, Lazio* 37, Atalanta 32, Torino 2… - maxximo34 : RT @Jfollow_35: Premium – Serie A, CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 46, Napoli 43, Inter 40, Roma 40*, Lazio* 37, Atalanta 32, Torino 2… - jean444455 : RT @Jfollow_35: Premium – Serie A, CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 46, Napoli 43, Inter 40, Roma 40*, Lazio* 37, Atalanta 32, Torino 2… - jsempre35 : RT @Jfollow_35: Premium – Serie A, CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 46, Napoli 43, Inter 40, Roma 40*, Lazio* 37, Atalanta 32, Torino 2… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 26 dicembre 2017) Per il 2° anticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A VIDEO 2017-2018, ilospita la #. Serie A, 18^ giornata:vs, le formazioni ufficiali Il bilancio delle ultime 7 sfide tra ile lanel campionato di Serie A è in perfetto equilibrio: tre vittorie a testa ed un pareggio. Sono 36 i precedenti nella massima Serie in Sardegna contro ilper la. Campo tradizionalmente ostico per i viola. L'allenatore dei sardi, Diego Lopez, dovrebbe confermare il 3-5-1-1, mentre la formazione dellascelta per l'occasione da Stefano Pioli dovrebbe ricalcare quella delle ultime 4 partite di campionato. Andiamo subito a vedere le probabili formazioni ufficiali.3-5-1-1: Cragno tra i pali; difesa a tre formata da Romagna, Andreolli e Pisacane; a centrocampo Faragò, Ionita, Barella, ...