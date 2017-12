Pallanuoto maschile - Serie A1 2017-2018 : risultati e classifica dopo la decima giornata. Brescia Cade - Pro Recco sola in vetta! : Si sapeva che sarebbe stato il match di cartello, e di certo le emozioni non sono mancate: Sport Management e Brescia danno vita ad una partita molto equilibrata nella decima giornata di Serie A1 di Pallanuoto maschile, ed alla fine la squadra ospite perde l’imbattibilità in campionato, capitolando per 4-3. La sorpresa della giornata la mette a segno la Lazio, che batte per 13-11 il Napoli e lo avvicina in classifica, mentre approfittano ...

NBA 2017-2018 : Golden State infila l’undicesima - Cade ancora Houston. Belinelli scrive 27 - ma vince Westbrook sulla sirena : Sono nove le partite della notte NBA. Cambio al vertice della Western Conference con i Golden State Warriors che firmano il sorpasso sugli Houston Rockets. Decisivo l’undicesimo successo di fila dei campioni in carica, che superano in casa i Los Angeles Lakers per 113-106, nonostante l’assenza dell’infortunato Steph Curry. MVP della serata Kevin Durant, che chiude con 33 punti, mentre agli ospiti non bastano i 24 punti e 14 ...

DIRETTA/ Juventus Sampdoria Primavera (risultato live 1-0) streaming video e tv : Zanandrea allo sCadere! : DIRETTA Juventus Sampdoria Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca venerdì 20 dicembre nel campionato 1 (14^ giornata)(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 15:15:00 GMT)

TUTTO PUÒ ACCadeRE A BROADWAY/ Oggi in tv su Rai Movie : curiosità sul film con Owen Wilson (21 dicembre 2017) : TUTTO può ACCADERE a BROADWAY, il film in onda su Rai Movie Oggi, giovedì 21 dicembre 2017. Nel cast: Owen Wilson, Imogen Poots e Jennifer Aniston, alla regia Peter Bogdanovich. Il dettaglio(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 16:01:00 GMT)

DIRETTA / Capo d'Orlando Chalon (risultato finale 69-79) : la Betaland Cade in casa (Champions League) : DIRETTA Capo d'Orlando Chalon: risultato finale 69-79. La Betaland cade in casa nel girone B di Champions League, si allontana la possibilità di qualificarsi al prossimo turno della coppa(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 21:52:00 GMT)

Escursionista muore Cadendo in un dirupo. Il cane Leon veglia sul corpo fino all'arrivo dei soccorsi : Un Escursionista di 56 anni, Marco Scrimaglio, di Bordighera (Imperia), è stato trovato morto, nella notte tra domenica e lunedì, in un precipizio di frazione Limonetto, nel territorio comunale di Limone Piemonte, in provincia di Cuneo. Si tratta del secondo decesso in ventiquattro ore in Piemonte, dopo quello di Christian Sanfilippo, 32 anni, deceduto a valle della pista Cabanaira di Limone. Il cinquantaseienne sarebbe ...

My Hero ACademia : Trailer italiano ed informazioni sul nuovo gioco : My Hero Academia ha già avuto un enorme successo in Europa, dove la serie animata è disponibile per lo streaming su piattaforme VOD ed è già stata vista oltre 20 milioni di volte ogni stagione (39 x ...

My Hero ACademia : Trailer italiano e nuove informazioni sul nuovo gioco : My Hero Academia ha già avuto un enorme successo in Europa, dove la serie animata è disponibile per lo streaming su piattaforme VOD ed è già stata vista oltre 20 milioni di volte ogni stagione (39 x ...

FalCade e Canale al voto sul progetto di fusione : Primo atto concreto a tre anni dal consiglio unico in cui fu presentato il progetto. Urne aperte dalle 7 alle 23, nessun quorum da centrare, 3.322 elettori in totale

Pallanuoto femminile - Serie A1 2017-2018 : risultati e classifica dopo la settima giornata. Padova Cade a Rapallo - è fuga Catania! : Sono state soltanto tre le gare odierne di Pallanuoto femminile valide per la settima giornata del campionato di Serie A1, ma un risultato roboante arriva comunque: Padova perde a Rapallo per 6-5 una gara tiratissima e non solo viene agganciato in classifica al secondo posto proprio dalle liguri, ma vede scappar via Catania, corsara a Milano con il punteggio di 5-11 ed ora in testa alla classifica con quattro punti di vantaggio. Nell’altro ...

Ivana Mrazova lascia il fidanzato - ed ecco cosa acCade sulla pagina di Luca : Ivana Mrazova molla il fidanzato al termine del Gf Vip: a raccontare quanto accaduto è la stessa modella ceca durante il programma Pomeriggio 5. Inaspettata la reazione dei fan della terza ...

Owen - un albero Cade sulla sua auto di lusso da 150mila euro : Bruttissimo risveglio per l'ex bomber del Liverpool Micheael Owen : all'uscita dalla sua casa ha trovato la preziosissima e costosissima Bentley distrutta. Danno terribile La giornata dell'ex ...

Tragedia sul lavoro - operaio 44enne Cade dalle scale e muore : Pescara - Un operaio di 44 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto stamani in un' azienda nel territorio di Cepagatti. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe caduto dalle scale. È stato trovato a terra dal titolare della ditta, che ha lanciato l'allarme. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. Degli accertamenti si occupano i Carabinieri della ...

Tutto sulla settimana delle stelle Cadenti che comincia domenica 10 : Una settimana dopo la Grande Luna , che ha tenuto incollati alle finestre milioni di persone in Tutto il mondo, è la volta delle stelle cadenti, le meteore Geminidi, che da la sera di domenica 10 fino ...