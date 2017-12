Buoni propositi e come realizzarli Video : Sebbene la maggior parte delle persone abbia l’abitudine di stendere una lista di Buoni propositi per l’anno nuovo, soltanto una piccolissima parte di questi impegni vengono messi in atto e portati avanti per tutto l’anno. C’è chi vorrebbe allenarsi, chi ha #obiettivi di carriera o di studio e chi vorrebbe semplicemente essere meno stressato, ma finisce poi verso la fine dell’anno successivo a constatare che non è cambiato nulla, e si aggiunge a ...

5 Buoni propositi per il nuovo anno : Un piccolo passo per volta. Per migliorare la propria vita, non serve agire d'impulso. Basta decidersi, questo sì, e ragionare sul proprio stile di vita. Su quello che già c'è di buono e quello che indiscutibilmente sarebbe da migliorare quanto prima. Lasciare da parte vizi, muoversi un po' di più, tanto per iniziare. Ma ci sono anche alcune cose meno conosciute che incidono sulla qualità della nostra vita, e ...