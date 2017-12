Brexit | l' Irlanda vittima dell' incertezza sul futuro dell' economia

Perché l'accordo Brexit è difficile da applicare all'Irlanda : LONDRA - La questione irlandese è forse la parte più complessa dell'accordo raggiunto venerdì a Bruxelles, Perché oltre agli aspetti economici e commerciali ha profonde ramificazioni politiche, legali,...

Nessuna frontiera fisica in Irlanda : ecco che cosa prevede l'accordo sulla Brexit : "In Nessuna circostanza ci sarà bisogno di reintrodurre controlli al confine sull'isola, che è qualcosa su cui l'Irlanda insisteva e che oggi è stato ottenuto - ha sottolineato a sua volta il ministro degli Esteri irlandese Simon Coveney - Credo che la Gran Bretagna non avrà un alleato più stretto dell'Irlanda mentre andremo avanti" su questo percorso

Brexit - la Ue e Londra hanno trovato l'intesaMay : niente frontiera fisica con Nord Irlanda : Dopo una trattativa fiume accordo raggiunto sul divorzio tra Ue e Regno Unito: il compromesso verrà ora esaminato dal Consiglio Europeo. May: "Non è stato facile". Ora si lavora per il periodo di transizione.

C'è l'accordo sulla Brexit : nessuna frontiera fisica in Irlanda : E' stato raggiunto l'accordo sui termini del divorzio tra Ue e Regno Unito. Nella notte i negoziatori hanno raggiunto un compromesso che permette alla Commissione di raccomandare al prossimo Consiglio europeo, che si riunirà fra una...

Brexit - May e Juncker a Bruxelles : "Trovato l'accordo". A cittadini Ue si applicherà diritto Gb. Niente frontiere in Irlanda : Bruxelles - C'è l'accordo sulla Brexit. Lo ha annunciato il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker dopo l'incontro con la premier britannica Theresa May a Bruxelles....

Irlanda - ai confini di Brexit : L'economia nordirlandese dipende in larga misura dalle esportazioni verso la Repubblica d'Irlanda, circa il 38% del totale. I controlli alla frontiera sarebbero perciò un colpo durissimo per molte ...

Brexit - vicina intesa sull’Irlanda del Nord ‘Resterà nel mercato unico e nell’unione doganale’. Scozia : ‘A noi stesse condizioni’ : Uno dei maggiori ostacoli nel negoziato per la Brexit potrebbe essere superato. Secondo il Financial Times, Londra e Dublino hanno raggiunto un compromesso sulla questione del confine tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda. Il che renderebbe più vicino l’accordo sulla prima fase del negoziato per l’uscita del Regno Unito dall’Ue. L’intesa tra il governo britannico e quello irlandese manterrebbe il cosiddetto ...

