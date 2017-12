: #boxe Domenico Urbano accoltellato dal cognato durante il pranzo di Natale. L'ex Campione UE è in prognosi riservata - OA_Sport : #boxe Domenico Urbano accoltellato dal cognato durante il pranzo di Natale. L'ex Campione UE è in prognosi riservata - piazzarossetti : Stabili ma fuori pericolo le condizioni di Domenico Urbano: Il campione di boxe è stato salvato dai medici del "S.P… -

(Di martedì 26 dicembre 2017)è statoildi. Il pugile, exdell'Unione Europea nei pesi piuma, è infatti stato colpito al collo da unche è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio su decisione di Gabriella De Lucia, sostituto procuratore della Repubblica di Vasco. Il fatto è accaduto ieri a Vasco Marina (Chieti). Il 41enne avrebbe litigato in maniera veemente con il parente e il tutto è sfociato in questo gesto efferato. I commensali, come riporta la Gazzetta dello Sport, hanno immediatamente chiamato i soccorsi e lìè stato operato: ora è in prognosi riservata ma non sembra essere in pericolo di vita.