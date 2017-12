: Bombe saudite sullo Yemen, dieci morti - NotizieIN : Bombe saudite sullo Yemen, dieci morti - emiliofederico1 : per natale vorrei che le bombe saudite sul popolo yemenita si trasformino in soffice neve!conrispetto - NoClass81 : RT @michelegiorgio2: Non dimentichiamo lo Yemen sotto le bombe saudite da 1000 giorni #1000DaysOfWarOnYemen - mariellamarocca : RT @michelegiorgio2: Non dimentichiamo lo Yemen sotto le bombe saudite da 1000 giorni #1000DaysOfWarOnYemen -

Almeno 10e 30 feriti inper un bombardamento compiuto dalla coalizione araba a guida saudita contro un mercato nella provincia di Taiz, nel sudest del Paese.Il mercato si trova a circa 250 chilometri dalla capitaleita Sanaa. Nelloè in corso da anni una guerra civile in cui si scontrano le forze leali al presidente Abdo Rabu Man sur Hadi, che è in esilio a Riad, e i ribelli houthi, che controllano le regioni Nord e Ovest del Paese.(Di martedì 26 dicembre 2017)