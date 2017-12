Bologna | il nuovo video virale La bat voglia di tortellini VIDEO

Gol Verdi - l’attaccante sempre più decisivo : il Bologna di nuovo in vantaggio [VIDEO] : Gol Verdi, l’attaccante sempre più decisivo: il Bologna di nuovo in vantaggio [VIDEO] – Si sta giocando la 18^ giornata del campionato di Serie A, in campo Chievo e Bologna che si affrontano in un importante match per la salvezza. Avvio super per la squadra di Donadoni che passa in vantaggio grazie all’attaccante Mattia Destro, colpo di testa vincente e Bologna in vantaggio, poi reazione immediata del Chievo che pareggia con Inglese. ...

L'inviato di Striscia la Notizia aggredito di nuovo a Bologna : Ennesima aggressione ai danni dell'inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti. E ancora una volta succede a Bologna, dove l'inviato e la sua troupe erano stati circondati e aggrediti da un gruppo di stranieri al parco della Montagnola, tristemente noto per lo spaccio di droga.Nelle ultime settimane Brumotti si sta dedicando alla lotta allo spaccio di stupefacenti, andando - armato di sola telecamera e di un megafono - a stanare ...

Brumotti di Striscia di nuovo aggredito durante un servizio a Bologna : Nuova aggressione, dopo quella del 15 novembre all'inviato Vittorio Brumotti , a una troupe della trasmissione Striscia la Notizia, spintonata da un gruppetto di spacciatori nel parco della Montagnola ...

A Bologna apre FICO : ecco il nuovo mondo di Eataly : Si chiama FICO e come tutte le operazioni di Oscar Farinetti sa comunicare, a partire dal nome. FICO è un acronimo, come un altro celebre brand italiano, FCA, e sta per Fabbrica Italiana COntadina. Ma naturalmente FICO vuol dire anche «FICO», fa sorridere, e dà l’occasione a Farinetti, nel giorno della presentazione alla stampa, il 9 novembre, di indicare di qua e di là dicendo: «che ficata», «è una ficata, no?», «che enorme ficata». Non è ...

Strage di Bologna - a giudizio l’ex Nar Gilberto Cavallini : nuovo processo dopo 38 anni : A 38 anni dalla Strage della stazione di Bologna ci sarà un nuovo processo per una persona accusata di coinvolgimento nell’attentato. Il gup Alberto Ziroldi ha infatti rinviato a giudizio l’ex Nar Gilberto Cavallini, con udienza davanti alla Corte di assise il 21 marzo 2018. All’ergastolo per altri fatti, la Procura gli contesta di aver dato supporto a Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, condannati in via definitiva ...

Bologna - nuovo processo sulla strage del 2 agosto : a giudizio l'ex Nar Cavallini : Un nuovo filone d'inchiesta 38 anni dopo. E' accusato di aver dato supporto logistico agli autori della strage Mambro e Fioravanti

Chikungunya - nuovo caso a Bologna : attivata la profilassi | : La conferma è arrivata dall'ospedale a cui la persona contagiata si è rivolta a causa di febbre e dolori muscolari. Disposta anche la disinfestazione nel raggio di cento metri dalla casa del paziente. ...