Blocco traffico auto smog Oggi | Milano e Venezia | info e orari ultime notizie | 26

Blocco traffico Torino oggi 21 dicembre 2017 : orari e veicoli inquinanti : Anche oggi, giovedì 21 dicembre, prosegue il Blocco del traffico a Torino, dopo che i valori delle polveri sottili nella giornata di martedì hanno doppiato la soglia limite consentita, toccando quota 101 µg/m³. Non c'è pace per i residenti del capoluogo piemontese, costretti a subire forti limitazioni per la circolazione delle loro auto all'interno del comune, amministrato ricordiamo da Chiara Appendino, sindaco del Movimento 5 Stelle. Per ...

Blocco del traffico a Torino per i diesel fino a euro 4 martedì 19 dicembre strade aperte e esenzioni : autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; r. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; s. autocappella; t. auto attrezzate per irrorare i campi; u. autosaldatrici; v. auto con installazioni ...

Blocco traffico a Milano sospeso dalla Regione Lombardia : La Regione Lombardia ha sospeso il Blocco temporaneo ed emergenziale della circolazione per i veicoli più inquinanti e Diesel Euro 4 a Milano e negli altri 30 Comuni con più di 30mila abitanti. La...

Blocco traffico TORINO/ Oggi - martedì 21 novembre : stop ai diesel fino a Euro 4 - orari e limitazioni : BLOCCO TRAFFICO TORINO: Oggi, martedì 21 novembre 2017, il comune piemontese si è visto costretto a fermare i veicoli diesel fino a Euro 4 visti i livelli sopra la norma di polveri sottili(Pubblicato il Tue, 21 Nov 2017 08:05:00 GMT)

Blocco traffico auto a Roma : Blocco traffico auto a Roma: da lunedì 20 novembre e fino al 31 ottobre 2018 sarà vietato l’ingresso e la circolazione degli autoveicoli a benzina EURO 2 all’interno della ZTL Anello Ferroviario del Piano...

Blocco traffico a Milano : ecco i divieti per le auto : Blocco traffico auto (parziale) a Milano: nuovi divieti per martedì 21 novembre. Non piove da una settimana e le centraline Arpa (Azienda regionale per la protezione dell'ambiente) hanno registrato per il quarto giorno...

Sciopero Gtt mezzi Torino/ Oggi 20 novembre 2017 : sospeso il Blocco del traffico (ultime notizie - info orari) : Sciopero mezzi Gtt a Torino, Oggi 20 novembre 2017: ultime notizie, info e orari delle fasce di garanzia. Fermi bus, metro, tram e linee extraurbane.

Roma - domenica antismog : Blocco del traffico - stop anche ai diesel "Euro 6" : Divieto totale di circolazione oggi all'interno della fascia verde che comprende anche l'anello ferroviario e alcune zone periferiche entro il Gra per tutte le auto, compresi i veicoli diesel "Euro 6" ...

Blocco traffico auto Roma/ Oggi - ultime notizie : stop auto in fascia verde - info e orari (domenica ecologica) : Blocco traffico auto a Roma Oggi per la prima domenica ecologica: ultime notizie, stop auto in fascia verde. info, orari e tutte le limitazioni e veicoli esenti, mezzi pubblici potenziati(Pubblicato il Sun, 19 Nov 2017 10:55:00 GMT)

Blocco del traffico a Roma domenica 19 novembre 2017 : orari e informazioni : Blocco del traffico a Roma domenica 19 novembre. L'amministrazione comunale ha infatti programmato per quella data la prima delle quattro domeniche ecologiche previste con l'obiettivo di contenere le...

Blocco traffico Torino da oggi 3 novembre 2017 : orari e auto inquinanti : Il comune di Torino ha deciso di ripristinare il Blocco del traffico dalla giornata del 3 novembre 2017. Da oggi, torna in vigore il divieto alla circolazione delle auto diesel fino alla classe Euro 4. Lo stop riguarda anche i veicoli a benzina, gpl e metano appartenenti alla classe Euro 0. L'annuncio è stato pubblicato sul sito ufficiale del comune, all'indirizzo comune.Torino.it, visibile sulla colonna di sinistra e indicante il "livello 1", ...

Torino - polveri sottili oltre quattro volte superiori alla soglia : si va verso un nuovo Blocco del traffico : I roghi nelle vallate alpine del Piemonte, alimentati dai forti venti che stanno spirando in questi giorni, hanno fatto impennare le concentrazioni di Pm10 nell'aria di Torino, raggiungendo il livello di 199 microgrammi per metro cubo, ben oltre la soglia limite di 50 microgrammi. La città si è sveg

Incidenti stradali - Blocco traffico A14 : ANCONA, 27 OTT - A causa di un incidente con tre mezzi pesanti coinvolti e un ferito il tratto dell'Autostrada A14 tra Fano e Marotta è stato temporaneamente chiuso al traffico. Al momento ci sono due ...

Blocco traffico/ I divieti e i livelli a Milano e Torino. Allarme a Reggio Emilia (ultime notizie) : Blocco traffico, limitazioni a Milano, a Torino circolazione regolare. L'aria si è pulita al Nord Italia, ma la situazione dei pm10 viene monitorata.