Bitcoin | la moneta risale | ma il rialzo non convince | rischio finanza mondiale?

Bitcoin - il 2017 è stato l’anno della moneta virtuale : l’anno del Bitcoin, il 2017, si chiude in bellezza per la moneta virtuale. Nell’ultima settimana il Bitcoin è sceso e salito vertiginosamente, ha perso mille, duemila, tremila dollari di valore in poche ore, una due, tre volte per poi rimbalzare fragorosamente insieme alla maggior parte delle principali criptovalute. Non si è verificato il crollo predetto dai gufi dopo ben quattro giorni di caduta libera sui listini, un vento che ha richiamato ...

Il tracollo dei Bitcoin : valore precipitato del 40% da lunedì - sotto i 12.000 dollari Cos’è la moneta elettronica : il video : A inizio settimana ha toccato il valore record di 20.000 dollari, ieri ne valeva poco più di 11.000. A Chicago sospesa la trattazione dei future. male anche le altre criptovalute

Bitcoin scatena appetiti hacker - virus producono moneta : Bitcoin scatena appetiti hacker, virus producono moneta 22 dicembre 2017 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Bitcoin è diventata la quinta moneta che vale di più al mondo : Bitcoin è la quinta moneta per valore al mondo. Una mappa elaborata su dati MarketWatch.com racconta come da quando Bitcoin ha raggiunto il prezzo di 15 mila euro (oggi ne vale 19) il suo valore ha ...

Bitcoin/ Ultime notizie Borsa - future sulla cripto-moneta : scambi sopra i 18mila dollari - sito già in tilt : BITCOIN, Ultime notizie in Borsa di oggi 11 dicembre 2017: via ai futures sulla cripta-valuta. scambi già sopra i 18mila dollari, sito Cboe già in tilt, tutte le quotazioni e scommesse(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 10:25:00 GMT)

Bitcoin - chi li compra fa un atto di fede. Ecco la moneta virtuale che non piace alle banche : Il fenomeno più interessante dell’economia della condivisione sono i Bitcoin. Molti non saranno d’accordo con questa affermazione poiché i Bitcoin sono entrati a far parte degli strumenti finanziari, tant’è che la prossima settimana il mercato futuro di Chicago inizierà a quotarli. Ma proprio il fatto che siano riusciti a sfondare tutte le barriere corporative della finanza mondiale, dall’emissione di moneta delle banche centrali fino ai ...

Tutti pazzi per il Bitcoin : che cos'è e come funziona la "rivoluzionaria" moneta digitale : Tutti ne parlano. Qualcuno ci guadagna. Pochi, anche tra gli analisti, capiscono davvero che cosa stia accadendo in quest'ultimo periodo: nuove fiammate rialziste per il Bitcoin vengono annunciate ora dopo ora dai media...

Bitcoin - nuovo record : la criptomoneta vola sopra i 13mila dollari : Il Bitcoin vola e schizza sopra i 13.000 dollari, segnando un nuovo record storico. Solo il 29 novembre aveva superato i 10.000 dollari, per poi salire oltre gli 11.000 nello stesso giorno. Quota 12.

Bitcoin - accetteresti uno stipendio in ‘moneta virtuale’? : C’è una domanda molto semplice che può aiutarci a comprendere il fenomeno dei Bitcoin e, più in generale, consente di valutare rapidamente anche le bizzarre proposte che spesso si sentono in tema di monete alternative (si pensi ad esempio alla moneta fiscale). Proviamo a rispondere alla domanda in modo intuitivo: accetteremo come mezzo di pagamento dei Bitcoin solo se avessimo una ragionevole prospettiva di poterli spendere a nostra volta ...

Bitcoin moltiplica il proprio valore : i rischi del mercato senza regole della moneta virtuale : Il Bitcoin con un balzo pari al 13% in sole 24 ore supera per la prima volta la soglia degli 11mila dollari: un record per la moneta virtuale il cui valore è addirittura decuplicato nell'arco dell'...

Bitcoin : la criptomoneta da record ha superato i 9000 dollari : potrà aumentare? : La notizia di un nuovo record di valore del Bitcoin è freschissima. Questa volta la criptomoneta è riuscita a raggiungere il massimo valore storico, sfondando il muro dei 9000 dollari ed arrivando a toccare i 9025 dollari. Per chi non ne fosse a conoscenza, il Bitcoin rappresenta una criptovaluta mondiale, alla quale è collegato un sistema di pagamento digitale, che attualmente alcune società e aziende utilizzano per farsi pagare. Nel 2009 ...

Bitcoin : il futuro digitale della moneta e degli investimenti : Occorre dare una possibilità, a questo Bitcoin che è nuovo al mondo: potente con la sua tecnologia, e pervasivo nel mondo finanziario, che lo sta abbracciando. È questo che viene offerto, e per ...

Bitcoin/ La moneta digitale sfonda il muro dei 7 mila dollari poi fa crash : Bitcoin, la moneta digitale non si ferma più e supera quota 7mila dollari, con capitalizzazione a 120 miliardi. Il futuro, la bocciatura della Bce e la possibile "bolla"(Pubblicato il Thu, 02 Nov 2017 16:25:00 GMT)

Bitcoin/ La moneta digitale non si ferma più : sfonda 120 miliardi di capitalizzazione - "non è una bolla" : BITCOIN, la moneta digitale non si ferma più e supera quota 7mila dollari, con capitalizzazione a 120 miliardi. Il futuro, la bocciatura della Bce.