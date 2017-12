Il film consigliato oggi - venerdì 15 dicembre : ‘Benvenuto Presidente!’ : Buongiorno e buon venerdì a tutti! Siete curiosi di scoprire qual è il film consigliato per questa sera? oggi suggeriamo qualcosa di non troppo impegnativo: Benvenuto Presidente!, una commedia made in Italy che, chi ama la comicità di Claudio Bisio, apprezzerà sicuramente. Per coloro che lo hanno già visto, o che hanno voglia di altro, è presente come sempre la lista di tutte le altre pellicole di questo venerdì 15 dicembre. In onda sul DTT, in ...