Analisi Auditel : Sacrificio d'amore fra Sarà Sanremo e Benvenuto Presidente : Vediamo ora con le nostre curve dello share minuto per minuto l'andamento degli ascolti fra queste 7 proposte televisive. La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva del Tg1 che scorre fin verso il 25% di share, con la curva del Tg5 attorno 20% di share. La curva nera del Tg La7 è attorno al 6%, mentre la linea rossa del Tg2 tocca la soglia del 9% di share. La sfida dell'access time vede al comando la curva di Soliti ignoti con ...

Benvenuto Presidente! - se a Capo dello Stato viene eletto un uomo qualunque : trama - cast e curiosità : Venerdì 15 dicembre alle 21.15 su Rai3 va in onda la commedia Benvenuto Presidente!, film del 2013 per la regia di Riccardo Milani con Claudio Bisio, Kasia Smutniak e Stefania Sandrelli. Benvenuto Presidente! trailer Benvenuto Presidente! trama La politica italiana è ormai allo sbando totale. Siamo alla vigilia delle elezioni del Presidente della Repubblica, l’unica istituzione ancora amata e rispettata dal popolo italiano. Ma i politici, ...