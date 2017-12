Ben Affleck vestirà di nuovo il costume di Batman?

Bounce/ Oggi in tv su Rete 4 : curiosità sul film con Ben Affleck (21 dicembre 2017) : Bounce, il film in onda su Rete 4 Oggi, giovedì 21 dicembre 2017. Nel cast: Ben Affleck, Gwyneth Paltrow, Joe Morton e Natasha Henstridge, alla regia Don Roos. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 16:03:00 GMT)

“Ben Affleck lotta contro la dipendenza dall’alcol” : l'indiscrezione : Ben Affleck, due volte premio Oscar, sarebbe tornato in rehab per liberarsi dalla dipendenza dall’alcol. A riferirlo un'anonima fonte al magazine

Ben Affleck di nuovo in rehab? : Ben Affleck e lo scandalo Weinstein, 'voglio essere parte della soluzione di questo problema' Ben Affleck al fianco delle donne molestate. Da poco tornato al cinema nei pesanti abiti di Bruce Wayne in Justice League, Ben Affleck, due volte premio Oscar, sarebbe tornato in rehab. A riferirlo un'anonima fonte al magazine Us Weekly, con il divo nuovamente alle prese con la ...

Ben Affleck cerca casa (ma non con Lindsay Shookus) : Se Jennifer Garner non è ancora pronta per una nuova relazione, Ben Affleck ha decisamente voltato pagina. A due anni dall’annuncio di divorzio, l’attore di Justice League sorride al fianco della produttrice Lindsay Shookus. Lui 45 anni, lei 37, sono ormai una coppia consolidata. LEGGI ANCHEGoldie Hawn e Kurt Russell, pedalata di coppia Così se Affleck trascorre il Ringraziamento con i tre figli (Violet, Seraphina e Samuel) e la ex ...

Jennifer Garner dopo Ben Affleck non è ancora pronta per un appuntamento : «Ricominciare» non prevede tempi prestabiliti. Due anni e mezzo dopo l’annuncio di divorzio da Ben Affleck, Jennifer Garner ha le idee chiare: non è ancora pronta a tornare «sul mercato». L’attrice, che era stata sposata con la star di Justice League per 10 anni prima di quel fatidico giugno 2015 (e che con Affleck ha avuto tre figli), ha raccontato che non ha ancora avuto «un nuovo appuntamento». E non perché non le sia capitata ...

Ben Affleck e lo scandalo Weinstein - 'voglio essere parte della soluzione di questo problema' : Ben Affleck chiede scusa a Hilarie Burton, vj di Mtv da lui molestata nel 2003 - ma spuntano nuove accuse Giornaliste, presentatrici tv e make up artist accusano Ben Affleck di avere le mani un po' troppo lunghe. Nel pieno dello scandalo Harvey Weinstein anche Ben Affleck, due volte premio Oscar, è stato lambito dalle polemiche. Ad accusare il divo di molestie tre donne, come la ...

Jeffrey Dean Morgan sulle molestie a Hilarie Burton da parte di Ben Affleck : “Sono orgoglioso di mia moglie” : Il caso Harvey Weinstein sembra aver creato un vero e proprio terremoto ad Hollywood tanto che, di ora in ora, si moltiplicano i casi di donne molestate e non solo dal produttore. Proprio in questi giorni anche Jeffrey Dean Morgan è tornato sull'argomento ma, soprattutto, sul "caso" che ha visto la moglie come vittima. In questo caso, a rispondere di molestie è stato Ben Affleck reo di aver palpeggiato Hilarie Burton, ex Peyton Sawyes di One ...

Ben Affleck e Matt Damon produrranno il thriller The Shadows : Articolo di Andrea Vantini Gli amici affiatati Ben Affleck e Matt Damon saranno tra i produttori del thriller The Shadows insieme alla Pearl Street Films di Jennifer Todd e alla Paramount Pictures. The Shadows, la cui sceneggiatura è stata scritta da Chris Bremner, è tratto da un articolo pubblicato sul Boston Globe Magazine in cui viene raccontata la storia dei... L'articolo Ben Affleck e Matt Damon produrranno il thriller The Shadows sembra ...

Ben Affleck - dopo lo scandalo si rifugia in famiglia : Un gelato insieme alle figlie, all’uscita da scuola, come una volta, quando erano ancora uniti: per Ben Affleck e Jennifer Garner è ancora possibile, perché la famiglia è rimasta la famiglia, anche se i cuori hanno preso altre strade. Così non è difficile incontrarli a Santa Monica, affiatati, con le bambine che pretendono attenzioni e raccontano la giornata tra i banchi. LEGGI ANCHEBen Affleck accusato di molestie: «Mi scuso» Poco importa ...

Le scuse di Ben Affleck - sotto accusa per molestie da Hilarie Burton e Rose McGowan : Nel polverone alzatosi col caso Harvey Weinstein, accusato di molestie sessuali ai danni di più attrici e per questo licenziato dalla sua casa di produzione e lasciato dalla moglie, è finito anche Ben Affleck. L'attore ha infatti dovuto rispondere e scusarsi pubblicamente di fronte alle dichiarazioni di Hilarie Burton, che ha raccontato un episodio spiacevole risalente a più di dieci anni fa. L'ex Peyton Sawyer di One Tree Hill, nonché moglie ...

Ben Affleck accusato di molestie : «Mi scuso» : Non sono passate neanche 24 ore fra un tweet e l’altro, fra quello in cui Ben Affleck diceva che era necessario proteggere le donne da uomini come Harvey Weinstein e quello in cui era lui stesso a doversi scusare per un comportamento inappropriato con una donna. https://twitter.com/BenAffleck/status/918166049501208576 «Ho agito in modo inappropriato nei confronti della signora Burton e per questo mi scuso sinceramente». Questo ha dovuto scrivere ...