Basket | serie A | Cremona-Brindisi 92-83

Basket - Serie A : super Gentile trascina la Virtus Bologna. Varese ko dopo un supplementare : Il Basket Day continua a regalare emozioni. dopo il successo di Milano al fotofinish sulla capolista Brescia, tocca alla Virtus Bologna espugnare il parquet di Varese 90-85 dopo un supplementare nella ...

Basket serie A - Milano ferma la capolista Brescia : ROMA - Girandola di emozioni e colpi di scena nel lunch match di Santo Stefano che ha visto l'EA7 Milano battere di misura (74-71) la Germani Brescia capolista dopo aver colmato un solco di 6 ...

Basket - 12^ giornata Serie A 2017-2018 : Milano con l’anima italiana batte Brescia al fotofinish : Non poteva esserci un’apertura migliore per il Basket Day di Santo Stefano. Nell’atteso anticipo della 12^ giornata, l’Olimpia Milano supera 74-71 la Germani Brescia al termine di una partita che si è decisa solo nei secondi finali. Un successo che permette alla squadra di Simone Pianigiani di accorciare in classifica proprio su Brescia, che resta capolista, ma ora solo con due punti di vantaggio sull’Emporio ...

Il Basket Day si apre nel migliore dei modi, almeno dal punto di vista di intensità ed emozioni. Nel lunch match della 12a giornata, l'EA7 Milano batte Brescia 74-71, rifilando alla capolista la

Basket - Serie A1 - apre Milano-Brescia - poi Varese-Bologna e Venezia-Sassari : Serie A Il nuovo calendario La 12ª giornata, aperta sabato sera dai due anticipi, continua oggi con altre 5 gare, mentre mercoledì 27 il programma si chiude con Avellino-Capo d'Orlando (ore 20.30, ...

Basket - 12ma giornata Serie A : il calendario completo e gli orari delle partite del 26-27 dicembre. Come vederle in tv e Diretta Streaming : Ieri è stato l’NBA Christmas Day, mentre oggi tocca al campionato italiano vivere il suo Basket Day. Grande spettacolo a Santo Stefano con ben cinque partite dalle 12.00. Si comincia con la super sfida del Forum tra Milano e Brescia, per poi proseguire con altri match dal grande fascino Come Venezia-Sassari. Si chiuderà poi domani con il posticipo tra Avellino e Capo d’Orlando Questo il calendario completo MARTEDI’ 26 ore 12.00: EA7 ...

Basket - Serie A : Milano-Brescia per 10mila. Moss : "Possiamo arrivare in fondo" : Il giorno di Santo Stefano pulserà Basket dalla mattina alla sera e ad aprire la lunga maratona sarà proprio la sfida più attesa, quella del Forum di Assago, dove Milano riceverà la capolista Brescia. ...

Basket - serie A2 : Risultati e classifica del girone Ovest : ...30 Givova Scafati Remer Treviglio 0 0 PalaMangano 29/12/2017 20:30 Eurotrend Biella Cuore Napoli Basket 0 0 Biella Forum 29/12/2017 20:30 Leonis Roma NPC Rieti 0 0 Palazzetto dello Sport Roma 30/12/...