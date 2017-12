Basket | Fiat battuta ma alla Top 16 di Eurocup

Basket - Eurocup 2017-2018 : la Fiat Torino cerca il secondo posto nel girone : Se oggi abbiamo festeggiato il Natale, domani il grande sport internazionale riprenderà con diverse competizioni di importanza elevata. Tra queste anche l’Eurocup di Basket 2017-2018, che vede ormai avvicinarsi la conclusione della stagione regolare prima di arrivare alle Final 16. Domani, alle ore 18.00 al Palaruffini, scenderà in campo la Fiat Torino per il suo match contro l’UNICS Kazan. Entrambe le squadre sono già ...

Basket - la Fiat demolisce Reggio Emilia e vola verso la F8 di Coppa Italia : La Fiat non fa sconti. E, dopo avere centrato la qualificazione alla Top 16 di Eurocup, batte la Grissin Bon al Ruffini 87-64 avvicinandosi a grandi passi alla Final Eight di Coppa Italia. Martedì, in ...

Basket : Fiat battuta a Bologna - la Virtus sorride : La Fiat cede a Bologna, contro la Segafredo, perdendo nel finale un match a lungo condotto: 84-76 per i padroni di casa, con Stefano Gentile decisivo nel finale e Torino che, oltre a dovere rinunciare ...

Basket - la Fiat soffre ma batte Parigi e resta in corsa per l'Eurocup : La Fiat batte i francesi del Levallois Metropolitan e rimane in corsa per l'accesso alla Top 16 di Eurocup: 92-86, al termine di un match che pareva facilmente gestibile e che si è invece complicato ...

Fiat-Armani ai piani alti. La Torino del Basket rivive le sfide scudetto : Da oltre trent'anni non era più una partita di vertice in A. Duello anche tra coach Banchi e il suo maestro pianigiani Settemila persone al PalaRuffini per un incasso-record di 76 milioni di lire. ...

Basket - la Fiat alla prova della solidità : Andata in archivio la pausa per le nazionali, torna di scena il campionato. E la Fiat, che prima della pausa aveva perso in casa contro Cantù mantenendo però il terzo posto in classifica al pari di ...

Basket - primo ko casalingo per la Fiat - al Ruffini Cantù vince 94-89 : Prima sconfitta casalinga in campionato per la Fiat, che cede 89-94 al cospetto della Red October Cantù al termine di un match giocato splendidamente dagli ospiti, entrati nell'ultimo quarto sul +21 e ...

Basket - Fiat contro Cantù per ripartire : Prima della sosta per le nazionali, la Red October Cantù. Che la Fiat riceverà domenica sera al Ruffini (ore 20,45) : torinesi secondi in classifica a quota 12 (sei vinte e una persa finora) al pari ...

Basket - la Fiat in campionato non tradisce : battuta Cremona : Il riscatto della Fiat arriva puntuale, in campionato. Contro la Vanoli Cremona di coach Meo Sacchetti, Torino conquista la sesta vittoria in sette partite (88-80) e, in attesa di Bologna-Brescia, ...

Diretta/ Unics Kazan Torino (risultato finale 101-93) : Fiat - sconfitta onorevole in Russia (Basket Eurocup) : Diretta Unics Kazan Torino: risultato finale 101-93. Non bastano i 23 punti di Lamar Patterson, la Fiat perde in Russia e cade per la seconda volta nel girone A di basket Eurocup(Pubblicato il Wed, 08 Nov 2017 18:42:00 GMT)

Basket - impresa Fiat : battuta Venezia campione d'Italia : impresa della Fiat, che vince a Venezia (contro i campioni d'Italia) dopo ventotto anni (91-96) e raggiunge l'Umana a quota 10 in classifica, dietro solo l'imbattuta Brescia. Super prestazione per ...

Basket - dopo 28 anni la Fiat vuole espugnare Venezia : domenica la sfida : La Torino del Basket non vince a Venezia dall'8 ottobre 1989, allenatore Dido Guerrieri e sul parquet gente del calibro di Dawkins e Kopicki, Della Valle e Morandotti. domenica (ore 19) la banda di ...

DIRETTA / Levallois-Torino (risultato finale 73-79) : Garrett 21 - colpo esterno della Fiat! (Basket - Eurocup) : DIRETTA Levallois-Torino: risultato finale 73-79. Grazie ai 22 punti di Diante Garrett la Fiat ottiene la terza vittoria in altrettante partite nel girone A di basket Eurocup(Pubblicato il Wed, 25 Oct 2017 20:42:00 GMT)