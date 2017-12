Basket | Eurocup | Torino-Kazan 72-79 K o che non fa male

Basket - Fiat battuta ma alla Top 16 di Eurocup : La Fiat cede al Ruffini: nell'ultimo turno del girone A di Eurocup, l'Unics Kazan si impone 72-79 piazzandosi quindi secondo al termine della prima fase. Torino, già qualificata anch'essa alla Top 16, ...

DIRETTA/ Torino Unics Kazan (risultato finale 72-79) streaming video e tv : vince Kazan (Basket Eurocup) : DIRETTA Torino Unics Kazan: info streaming video e tv, orario e risultato live. Al PalaRuffini la Fiat è già qualificata alla Top 16, ma cerca il secondo posto nel girone A di Eurocup(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 19:33:00 GMT)

Basket - Eurocup 2017-2018 : la Fiat Torino cerca il secondo posto nel girone : Se oggi abbiamo festeggiato il Natale, domani il grande sport internazionale riprenderà con diverse competizioni di importanza elevata. Tra queste anche l’Eurocup di Basket 2017-2018, che vede ormai avvicinarsi la conclusione della stagione regolare prima di arrivare alle Final 16. Domani, alle ore 18.00 al Palaruffini, scenderà in campo la Fiat Torino per il suo match contro l’UNICS Kazan. Entrambe le squadre sono già ...

Basket : i risultati di Eurolega - Champions League ed Eurocup : Bologna, 21 dicembre 2017 - E' stato un mercoledì di coppa decisamente intenso per le italiane – erano in campo in sette dopo il match giocato e perso ieri dall'Orlandina contro l'Elan Chalon – che ...

Video/ Trento Gran Canaria (79-76) : highlights della partita (Basket Eurocup) : Video Trento Gran Canaria (risultato finale 79-76): highlights della partita di basket valida nella 9^ giornata del girone D di Eurocup. Successo risicato per le aqule.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 09:32:00 GMT)

Basket : Eurocup - Trentino alla 2/a fase : (ANSA) - TRENTO, 21 DIC - La Dolomiti Energia Trentino batte 79-76 l'Herbalife Gran Canaria al termine di una splendida partita e si qualifica con un turno di anticipo alla seconda fase di Eurocup: la ...

Basket - Eurocup 2017-2018 : Torino e Trento volano alla top 16! Reggio Emilia vince e riapre i giochi : Serata più che positiva per i colori italiani in Eurocup 2017-2018. Torino e Trento hanno vinto i rispettivi impegni, staccando il pass per la top 16 con un turno di anticipo. Anche Reggio Emilia ha vinto, riaprendo la corsa alla qualificazione che solo sette giorni fa sembrava compromessa. Trionfo totale della Fiat Torino, che ha sbancato Istanbul battendo il Darussafaka per 75-77, prendendosi la matematica certezza del passaggio del turno. Un ...