Babylon Berlin - su Sky Atlantic un giallo nella Germania degli anni Venti : Un giallo, ma anche il ritratto di una Germania frenetica, dove la mancanza di regole ferree offre numerosi spunti per vivere ciascuno a modo suo: il mondo raccontato da Babylon Berlin, in onda da questa sera alle 21:15 su Sky Atlantic, è quello della Germania degli anni Venti, un periodo di grandi cambiamenti e di rivoluzioni.La serie, considerata la più costosa produzione non in lingua inglese di sempre (per i sedici episodi delle prime ...