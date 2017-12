Babbo Bastardo stasera in tv | la trama della commedia sul Babbo Natale maleduca

Babbo Bastardo - film stasera in tv su Rai 4 : trama e curiosità : Babbo bastardo è il film in onda stasera in tv, martedì 26 dicembre 2017, alle 21:04 su Rai 4. La pellicola è una commedia diretta da diretto da Terry Zwigoff e interpretato tra gli altri da Billy Bob Thornton. La trama racconta di Willie, un ladro ubriacone deluso dalla vita, e del suo amico Marcus, nanetto di colore. Si vestono da Babbo Natale lui e da folletto il nano per intrattenere i bambini nei grandi magazzini. In realtà ...