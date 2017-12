Cosa ha convinto i norvegesi a convertirsi all'Auto elettrica : Per il ministero dell'Economia il ragionamento è semplice: se puoi permetterti di comprare una Tesla X (quasi 100mila euro di prezzo base) allora puoi permetterti di pagare tasse e pedaggi. In attesa ...

Elettrica - Autonoma e connessa : Renault Symbioz è l'Auto del futuro : In occasione del Consumer Electronic Show di Las Vegas Renault ha presentato la sua visione del futuro dell'automobile, con Symbioz, una vettura autonoma, Elettrica e connessa. Il concept...

Fca affida l'Auto elettrica alla Marelli : Fca cerca di recuperare terreno sull'auto ibrida ed elettrica. Strategia su cui si vede costretta a puntare e che avrà il suo fulcro in Italia, nel polo industriale di Magneti Marelli a Modugno, nel ...

Bmw - 100 mila Auto a batteria vendute nel 2017. E la sede diventa un’enorme pila elettrica : Lo riconoscete? E’ il famoso “Quattro Cilindri”, sede del quartier generale Bmw a Monaco. Di solito non appare così, ma è stato trasformato in un’installazione luminosa che rappresenta quattro pile elettriche verticali per festeggiare un’occasione speciale: il traguardo di 100 mila vetture elettrificate, sia ibride che elettriche pure, consegnate ai propri clienti nel 2017 dal gruppo bavarese. Che ha annunciato di ...

Toyota - nel mirino c’è l’Auto elettrica. Dieci nuovi modelli dal 2020 in poi : Vent’anni fa la prima ibrida, con il debutto della Prius, e la strada segnata di una mobilità sostenibile. In un futuro prossimo la tentazione pionieristica dell’idrogeno, portata avanti con il primo modello fuel cell in vendita nel mondo, la Mirai. Nel mezzo il commitment che Toyota stessa ha annunciato proprio ieri: un’ambizioso piano di elettrificazione, che grazie a investimenti per 13 miliardi di dollari fino al 2030 ...

Brescia - mobilità "green" Arriva l'Auto elettrica A2A : Se non bastasse, un'ulteriore sinergia tra A2A e Brescia mobilità sta per dare un esempio concreto di economia circolare, con un impianto per ricavare metano dal biogas da destinare alla flotta dei ...

Mattucci (Nissan) : Auto elettrica pronta - serve gioco di squadra : Con istituzioni e produttori energia per diffusione di massa

Auto - Enel e Audi insieme per sviluppo mobilità elettrica : Roma, 7 dic. (askanews) Accordo tra Enel e Volkswagen Group Italia, distributore del marchio Audi, per sviluppare servizi per la mobilità elettrica. Le due società hanno firmato un memorandum of ...

Rinspeed Snap - L'Autonoma elettrica e modulare per il CES : La svizzera Rinspeed ha fornito tutti i dettagli relativi alla Snap, la concept che sarà svelata nel gennaio prossimo al CES di Las Vegas. Il tema, già esplorato dalla Rinspeed negli anni scorsi, è quello della guida autonoma, impreziosito da una soluzione modulare per la carrozzeria che trasforma il progetto in un vero e proprio ecosistema dedicato alla mobilità. L'abitacolo è fisso, la piattaforma si sostituisce. Le forme sono squadrate ...

Mobilità sostenibile : l’Auto elettrica arriva a Camposampietro con l’installazione della prima Palina di Ricarica 101 : arriva nella provincia padovana Ricarica 101, il nuovo circuito per la Ricarica dei veicoli elettrici di Repower, gruppo attivo da oltre 100 anni nel settore dell’energia elettrica. Domenica 10 dicembre dalle ore 11 il ristorante Bocon Divino in via Albarella 13 inaugurerà la sua prima Palina BURRASCA aggiungendosi così ufficialmente alle oltre 190 località italiane dove poter Ricaricare il proprio veicolo elettrico. Grazie a questa ...

Bmw accelera sull'Auto elettrica - entro il 2025 pronti 12 nuovi modelli : Bmw si prepara a lanciare una produzione di massa delle auto elettriche. La casa tedesca ha fatto sapere che entro il 2025 verranno lanciati 12 nuovi modelli esclusivamente elettrici e 13 nuovi ...

Le auto elettrice sembrano essere una promessa per il futuro delL'automobile, ma proprio in questi ultimi mesi L'auto elettrica sta andando incontro a momenti di...

Eni-Enel - Fca-Volkswagen : tutti i duelli per l'Auto elettrica : C'è non poca preoccupazione nella filiera dell'auto per come la politica, nelle sue componenti, affronta il tema della mobilità. È vero che, guardando i colossi dell'energia italiani, Eni ed Enel, appaiono chiari i due schieramenti: Eni, forte anche dell'alleato Fca, punterà sempre di più sui carburanti green innovativi (oltre a metano e metanolo, formulazioni di diesel con olio vegetale, benzine addizionate con maggiori ...

Uchiyamada - l'inventore dell'ibrido Toyota 'rimanda' l'Auto elettrica : 'Noi ci stiamo lavorando - ma non è ancora il momento' : BERLINO - Per il gruppo giapponese Toyota non è ancora arrivato il momento dell'auto elettrica. Lo ha detto il presidente della casa automobilistica, Takeshi Uchiyamada, in...