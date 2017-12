: Auguri a tutti gli Stefano ed a tutte le Stefania ?? - arica72 : Auguri a tutti gli Stefano ed a tutte le Stefania ?? - SilvioSanSiro : Auguri a tutte le Forze dell'ordine che ?rischiano la vita per difenderci - deboramau : RT @carlaruocco1: AUGURI A TUTTE LE FORZE DELL'ORDINE CHE IN QUESTI GIORNI VIGILANO SULLA SERENITÀ E SICUREZZA DELLE NOSTRE FESTE... https:… - AdrMontanaro : Auguri a tutte le Forze dell'ordine che ?rischiano la vita per difenderci - concetto1946 : RT @Gabriel62320127: Buon S.Stefano...a tutti ....e auguri di buon onomastico a tutte le belle persone che portano questo bellissimo nome..… -

(Di martedì 26 dicembre 2017) Sono Andrea Pasini un giovane imprenditore di Trezzano Sul Naviglio un paese in provincia di Milano. Quest’anno ho voluto scrivere una lettera per augurare Buon Natale a chi tutti i giorni rischia la propriaper difendere la nostra, le.Cari lettori, Dio benedica le. Con questo messaggio volevo far arrivare a tutti gli operatoria pubblica sicurezza e alle loro famiglie i miei più sinceri e affettuosidi Buon Natale. A voi che rappresentate il vero orgoglio italiano perché tutti i giorni lottate con coraggio, ma soprattutto senza paura contro le avversità, i soprusi, le angherie e l'iniquità sociale difendendo la gente e l'onesta. Un grido di speranza, un grido d'aiuto rivolto a tutti i carabinieri, poliziotti, finanzieri, senza dimenticare i rappresentanti'esercito, impegnati nel duro lavoro ...