LIVE Milan-Atalanta - Serie A in DIRETTA : Kalinic e Çalhanoglu dal 1' - nessuna sorpresa tra le fila orobiche : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Atalanta, big match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2017-2018. Un incontro spartiacque per la compagine allenata da Rino Gattuso che reduce dal pesante ko esterno contro il Verona (3-0; con conseguente ritiro punitivo, vuole rimettersi in carreggiata centrando i tre punti tra le mura amiche di San Siro. Non sarà facile per i rossoneri centrare l’obiettivo. I bergamaschi sono ...