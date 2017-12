: Anziana muore in rogo suo appartamento - LazioBT : Anziana muore in rogo suo appartamento - NotizieIN : Anziana muore in rogo della sua casa - Retenews24 : Anziana muore in rogo suo appartamento - ROMA, 26 DIC – Lei è morta, mentre lui ha riportato ustioni nell'incendio… - AnsaRomaLazio : Anziana muore in rogo suo appartamento - A Boville Ernica, ustioni per marito - PerteOnline : BOVILLE ERNICA ANZIANA MUORE INTOSSICATA NELLA SUA CASA: -

E' morta stordita dal fumo e avvolta dalle fiamme che hanno distrutto l'appartamento in cui viveva con altri familiari. A perdere la vita,nel comune di Boville Ernica, nel nordCiociaria, è stata una pensionata 76enne. L'incendio, probabilmente divampato in sala da pranzo,ha distrutto la.Inutile ogni soccorso. I feriti sono stati invece trasferiti al 'Fabrizio Spaziani' di Frosinone in codice rosso. La tragedia è avvenuta in località Madonna delle Grazie, alla periferia del paese.(Di martedì 26 dicembre 2017)