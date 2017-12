Antonia Klugmann di Masterchef | ' Sul web ho subito un vero linciaggio'

Antonia Klugmann/ Masterchef Italia 7 : “Mi sono sentita violentata : minacce sui social perché donna!” : Antonia Klugmann: “Mi sono sentita violentata: minacce sui social perché donna, una vergogna!”. Ultime notizie sulla chef, giudice di Masterchef 7, duramente attaccata dopo le prime puntate(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 15:38:00 GMT)

Antonia Klugmann - l'intervista alla giudice di Masterchef : 'Cucinerò Carlo Cracco. E a chi dice che odio le donne...' : Antonia (Klugmann, 38 anni, triestina, chef stellato del ristorante L'Argine a Vencò, nuovo e frizzantino giudice di Masterchef ) parliamoci chiaro: lei ha fatto incazzare molti. Dicono che è 'una ...

Antonia Klugmann - la giudice che riporta un po’ di severità a Masterchef : “Questa è più stronza di Cracco”. Ma poi si emoziona : Bastano un “vaffa” in chiusura e l’innesto di una discussa Antonia Klugmann per far ripartire alla grande Masterchef Italia edizione numero 7. Orfani dello stellato Carlo Cracco, a cui è stato dedicato in apertura un divertentissimo funerale alla Padrino, con tanto di ovetto appoggiato sulla bara/tavolaccio, il rodato trio di chef Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo ha rimesso in moto il tourbillon di fornelli, assaggi, ...

MasterChef 7 : con Antonia Klugmann non si ha tempo di piangere il «defunto» Cracco : Antonia Klugmann Aprire la settima edizione di MasterChef con il funerale di Carlo Cracco, giudice uscente, è stato un biglietto da visita appropriato: l’arrivo di Antonia Klugmann al suo posto si è rivelato talmente sorprendente ed invasivo da non lasciare tempo allo spettatore di pensare ancora a lui, né tantomeno di sentire la sua mancanza. MasterChef 7: Carlo Cracco salutato con un funerale Il gioco che si è venuto a creare in giuria è ...

'Str...a stellata' - Antonia Klugmann a Masterchef scandalizza con i suoi gesti estremi : cos'ha fatto : FUNWEEK.IT - Antonia Klugmann a Masterchef ha colpito tutti per i suoi modi di fare sopra le righe e i suoi gesti 'estremi' e a volte esagerati. Ecco cosa ha fatto nella prima puntata della 7° ...

Masterchef - il battesimo del fuoco di Antonia Klugmann : Chi la immaginava sperduta e intimorita davanti ai tre giudici veterani, si è dovuto ricredere. Antonia Klugmann non ha paura: né di Bruno Barbieri né Joe Bastianich né di Antonino Cannavacciuolo (che,...

Masterchef Italia 2017 ed. 7 / Diretta e concorrenti : Antonia Klugmann al posto di Cracco (Prima puntata) : Masterchef Italia 7, anticipazioni prima puntata: gli aspiranti concorrenti giudicati da Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonia Klugmann.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 21:11:00 GMT)

Antonia KLUGMANN/ Il nuovo giudice svela : Bastianich è stato difficile da conquistare (Masterchef Italia 7) : ANTONIA KLUGMANN è il nuovo giudice di Masterchef Italia 7 al via a partire da questa sera. Prenderà il posto dello chef Carlo Cracco. Confermati Bastianich, Barbieri e Cannavacciuolo.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 21:01:00 GMT)

Romano De Feo/ Chi è il compagno di Antonia Klugmann? "Una cucina d'amore" (Masterchef 7) : Romano De Feo è il compagno di Antonia Klugmann, la chef triestina che è stata scelta per sostituire Carlo Cracco nella nuova edizione di Masterchef Italia 7.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 17:08:00 GMT)

Antonia Klugmann/ Quanto peserà su di lei il ''fantasma'' di Carlo Cracco? (Masterchef Italia 7) : Antonia Klugmann è il nuovo giudice di Masterchef Italia 7 al via a partire da questa sera. Prenderà il posto dello chef Carlo Cracco. Confermati Bastianich, Barbieri e Cannavacciuolo.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 16:57:00 GMT)

Antonia Klugmann al posto di Carlo Cracco - la cuoca alternativa riapre la cucina di Masterchef : La Klugmann spera di aver fatto capire che "sotto l'immagine patinata c'è un mondo duro, senza finestre e con temperature che arrivano a 45°. Per le donne è ancora peggio: vorrei un figlio, ma ...

Masterchef 7 - Antonia Klugmann a DM : «Gli altri giudici mi hanno fatto piangere» : Antonia Klugmann Gli occhi dolci ed il sorriso che ispira simpatia non vi traggano in inganno: Antonia Klugmann, in realtà, è davvero tostissima. La nuova giudice di Masterchef Italia sa il fatto suo e lo dimostrerà proprio nel programma di Sky Uno, dove debutterà questa sera accanto a Bruno Barbieri, Joe Bastianich ed Antonino Cannavacciuolo, prendendo il posto che fu di Carlo Cracco. La chef stellata di origini triestine non farà sconti agli ...

Antonino Cannavacciuolo a DM : «A Masterchef - con Antonia Klugmann il gruppo è più forte» : Antonino Cannavacciuolo, Masterchef “Fatemi parlare di mangiare e mi difendo bene“. Quando si parla di manicaretti, Antonino Cannavacciuolo ha sempre voce in capitolo. Anche in tv e, quindi, tra le cucine di Masterchef, il cooking show di Sky Uno di cui lo chef campano sarà giudice anche in questa settima edizione. Da stasera il ‘gigante buono’ dell’alta ristorazione italiana selezionerà gli aspiranti cuochi assieme ...

ROMANO DE FEO/ Chi è il compagno di Antonia Klugmann?(Masterchef 7) : ROMANO De Feo è il compagno di Antonia Klugmann, la chef triestina che è stata scelta per sostituire Carlo Cracco nella nuova edizione di Masterchef Italia 7.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 10:37:00 GMT)