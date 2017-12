Ambiente | Wwf | scoperte 115 nuove specie nella regione del Mekong 

Ambiente - WWF : in un secondo la centrale di Brindisi emette la stessa quantità di CO2 di 130mila auto : La centrale di Brindisi è il simbolo della battaglia WWF per chiudere con il carbone in Italia, per la tutela della salute dei cittadini, del territorio e del clima globale. Per questo, dopo la Strategia Energetica Nazionale, che ha fissato l’obiettivo per l’Italia dell’uscita dal carbone entro il 2025, nell’ambito della campagna Stop Carbone, il WWF ha voluto condividere oggi con il territorio Brindisino le nuove iniziative da prendere perché ...

Ambiente - il WWF : “Dal Parlamento Europeo una mozione per una agricoltura amica della biodiversità” : Oggi il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione che supporta l’Action Plan for nature, people and the economy e chiede che le future politiche agricole dell’Unione europea contribuiscano fortemente alla protezione della natura in Europa. Sabien Leemans, Senior Policy Officer Biodiversità del WWF, ha dichiarato: “Siamo lieti di vedere che il Parlamento stia sostenendo l’Action Plan dell’UE per intensificare l’attuazione ...

Ambiente : “Planet is calling” - il VIDEO del WWF sul grido del pianeta : Il WWF ha provato a riassumere il grido lanciato dal pianeta nel 2017 in una clip di 30 secondi che da oggi è disponibile sul canale YouTube oltre che sul sito web del WWF. Prosegue così la Campagna di Natale “WWF IS calling” lanciata ieri con un evento inaugurale presso la sede nazionale che ha coinvolto gli Ambassador Alessandro Tersigni, Elena Di Cioccio, Michelle Carpente e partner internazionali come il celebre fotografo Michel Comte con ...

Ambiente - WWF : “Prime notizie dalla COP 23 di Bonn” : Da oggi al 17 novembre, infatti, si tiene a Bonn la COP23, Conferenza delle Parti della Convenzione sul Cambiamento Climatico dell’ONU. Sul tavolo, le questioni chiave dell’accordo di Parigi e gli strumenti per limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1.5°C. Quasi un anno dopo essere entrato in vigore – a tempo di record – l’accordo sta per diventare operativo: è dunque indispensabile che gli Stati definiscano le linee guida ...

Ambiente - WWF : oggi il voto decisivo in Europarlamento sul glifosato : oggi l’Europarlamento voterà in seduta plenaria per la proposta di risoluzione già approvata dalla Commissione Ambiente che invita la Commissione UE a non rinnovare per altri 10 anni l’autorizzazione all’utilizzo del glifosato, e ne prevede il divieto di utilizzo in via definitiva entro il 2020. Si tratta di un appuntamento di primaria importanza, ricordano dalla Coalizione #Stopglifosato, cui aderiscono 45 associazioni, che per sottolineare la ...