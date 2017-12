Allerta meteo su Roma e Lazio

Allerta meteo Sardegna : codice giallo da stasera : La Protezione civile della Regione Sardegna ha diffuso un avviso di Allerta meteo per la giornata di domani. Dalla mezzanotte di oggi, martedì 26, fino alle 18 di domani, mercoledì 27 dicembre, si prevede un livello di criticità ordinaria per rischio idrogeologico ( Allerta gialla). Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati. L'articolo Allerta meteo Sardegna : codice giallo da ...

Allerta meteo Lazio : maltempo e temporali a partire da domani 27 Dicembre : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteo rologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani , mercoledì 27 Dicembre 2017 e per le successive 24-30 ore si prevedono sul Lazio : precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale“. Lo comunica in una nota la Regione Lazio . “I fenomeni saranno accompagnati ...

Allerta meteo Molise : codice ‘arancione’ per domani 27 Dicembre : Allerta ‘arancione’ in Molise per criticita’ meteo e idrogeologica dalle prime ore di domani 27 Dicembre e per le successive 24-26 ore. L’avviso e’ stato emanato dalla Protezione civile regionale a seguito dell’annunciata ondata di maltempo con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, che potrebbero essere accompagnate da piogge di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica e ...