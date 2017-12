Allerta meteo Sardegna | codice giallo da stasera

Maltempo - Regione Lazio : Allerta meteo da prime ore domani : Roma, 26 dic. (askanews) Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalle ...

Allerta meteo Lazio : maltempo e temporali a partire da domani 27 Dicembre : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, mercoledì 27 Dicembre 2017 e per le successive 24-30 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale“. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. “I fenomeni saranno accompagnati ...

Allerta meteo Molise : codice ‘arancione’ per domani 27 Dicembre : Allerta ‘arancione’ in Molise per criticita’ meteo e idrogeologica dalle prime ore di domani 27 Dicembre e per le successive 24-26 ore. L’avviso e’ stato emanato dalla Protezione civile regionale a seguito dell’annunciata ondata di maltempo con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, che potrebbero essere accompagnate da piogge di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica e ...

Allerta meteo - arrivano pioggia e neve : (ANSA) - ROMA, 26 DIC - Un'intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà da stasera gran parte dell'Italia, portando precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni del ...

Forte maltempo in arrivo - pesante Allerta meteo della protezione civile : allarme arancione in 5 Regioni - “vite umane a rischio” [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Una intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà da stasera gran parte dell’Italia, apportando precipitazioni diffuse soprattutto sulle Regioni del Centro e del Nord-Est, neve a bassa quota al Nord e un deciso rinforzo dei venti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta meteo Sicilia : domani forti venti nel Palermitano : La Protezione Civile Regionale ha diramato pochi minuti fa un Allerta gialla per condizioni meteo avverse nella giornata di domani. In particolare, l’Allerta riguarda il rischio meteo e idrogeologico. Viene segnalato che “dalla mattinata di domani 27 dicembre si prevedono venti da forti a burrasca a prevalente componente meridionale con possibile mareggiate”. L'articolo Allerta meteo Sicilia: domani forti venti nel Palermitano ...

Allerta meteo Arancione Lazio – 27 Dicembre 2017 : Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso di condizioni Meteorologiche avverse che prevede dalle prime ore di domani, 27 Dicembre 2017 e per le successive 24-30 ore sul Lazio: precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni daranno luogo a rovesci di forte intensità, forti […]

Allerta meteo Friuli : maltempo con pioggia e bora per la giornata di domani : Precipitazioni diffuse, da abbondanti a intense, piu’ consistenti sulle Prealpi Giulie e dal pomeriggio con possibili rovesci temporaleschi. Sono le previsioni meteorologiche per domani fatte dalla Protezione civile Fvg, che prevede anche neve al mattino all’altezza di 600-800 metri sulle Alpi, 800-1000 sulle Prealpi; dal pomeriggio, con la fase piu’ intensa, 700-1000 metri sulle Alpi, 1000-1200 sulle Prealpi; dalla tarda sera ...

Allerta meteo in Campania : forti temporali in arrivo : Una nuova perturbazione porterà pioggia e vento sull'Italia. La Campania sarà una delle Regioni maggiormente interessate e la Protezione Civile ha diramato un'Allerta meteo con...

Maltempo - Allerta meteo in Liguria : in arrivo pioggia e neve : A causa dell'ondata di Maltempo in arrivo sull'Italia, la Protezione Civile della Liguria ha diffuso l'allerta meteo per piogge diffuse, temporali e neve....

Allerta meteo Arancione Liguria – 26/27 Dicembre 2017 : L’ Arpal Liguria ha emesso il seguente bollettino di criticità: Allerta nivologica e idrogeologica/idraulica per piogge diffuse/temporali Precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporale di intensità moderata su BE, forte su C con cumulate significative su BE, elevate su C. Alta probabilità di temporali forti o organizzati su BC, bassa probabilità di temporali forti altrove. […]