Smog - polveri sottili : Allarme arancio a Venezia : Il bollettino riguardante le polveri sottoli emesso in data odierna da Arpa Veneto evidenzia e’ stata raggiunta l’allerta a livello 1 – arancio, con limitazioni in vigore da domani. Si tratta di un livello intermedio che si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite di 50 g/mc nella stazione di riferimento (Bissuola), sulla base della verifica effettuata oggi sui quattro giorni antecedenti. I livelli di ...

Smog Torino - l’Allarme dell’ecologo : “Causa 900 morti l’anno - è una città illegale” : Torino città illegale da almeno 10 anni a causa dello Smog: sono ben novecento i morti l’anno a causa dell’inquinamento atmosferico. Ma la Citta’ e la Regione Piemonte non prendono provvedimenti. E’ questo l’allarme lanciato dall’ecologo ed esperto in valutazioni di impatto ambientale Roberto Mezzalama che, in questi giorni, ha presentato un’integrazione all’esposto del maggio 2017 che ha fatto ...

Smog - torna l’Allarme a Roma : tre centraline oltre i limiti : Complice il cielo sereno e i riscaldamenti accesi, torna a riaffacciati l’emergenza Smog a Roma. Ieri l’Arpa Lazio ha registrato tre centraline oltre i limiti di rischio per la salute, fissati per le polveri sottili (Pm10) a 50 microgrammi per metro cubo. A Preneste il valore era di 53 microgrammi, a Cinecitta’ 54 e a Tiburtina 60. Valori limite anche a Magna Grecia (50) e a Francia (48). L'articolo Smog, torna l’allarme ...

Smog - è Allarme infertilità : l’aria inquinata fa calare la qualità dello sperma : Nuova possibile minaccia ‘invisibile’ per la fertilità delle coppie: lo Smog. Pare infatti che l’inquinamento atmosferico (in particolare le polveri sottili Pm2,5) – segnala una ricerca pubblicata online su ‘Occupational & Environmental Medicine’ – sia associato a uno sperma di qualità inferiore. E anche se l’entità di questo effetto risulta relativamente piccola in termini clinici, data la ...

Allarme smog a Milano : i bambini tra i fumi dei diesel - valori sempre oltre i limiti : La concentrazione media oraria più bassa rilevata da Greenpeace all'ingresso delle scuole milanesi è di 63,4 µg/m3, la più alta 113,7 µg/m3. Si registrano picchi " in concentrazioni medie su dieci ...

A Milano nuovo Allarme smog : stop auto inquinanti - camini e barbecue - giù i riscaldamenti : Valori di Pm10 sopra i 50 microgrammi per metro cubo in tutta l'area metropolitana. Da martedì 21 novembre fermi i diesel privati e altre limitazioni....

Inquinamento in India : Allarme smog a New Delhi - la qualità dell’aria continua a peggiorare : Prosegue l’emergenza smog in India: la qualità dell’aria a New Delhi continua a peggiorare: gran parte delle stazioni di controllo governative registrano livelli pericolosi di Inquinamento atmosferico. L’umidità, al 98%, sta contribuendo alla densità della coltre di smog sulla città, ha spiegato un funzionario del Dipartimento meteorologico Indiano. Sono previste leggere piogge martedì e mercoledì, che potrebbero abbassare i ...

India : prosegue l’Allarme smog a New Delhi : E’ ancora in corso l’emergenza smog a New Delhi, in India: per il terzo giorno consecutivo la concentrazione di polveri sottili nell’aria ha superato di 12 volte i livelli di guardia (secondo le misurazioni effettuate dall’ambasciata statunitense). Le autorità hanno vietato l’accesso dei camion in città e le attività edilizie. Un miglioramento della situazione potrebbe esservi solo domani, con l’arrivo ...

Allarme smog e incendi : Torino in una cappa : Peggiora la situazione dello smog a Torino. Proseguono infatti senza sosta gli incendi in val di Susa, con la conseguente produzione di fumi molto densi e ricchi di monossido di carbonio e particolato che si stanno riversando sulla pianura e incominciano a interessare alcune zone della città di Torino. A segnalarlo l’Arpa che evidenzia che “è presumibile un ulteriore peggioramento delle condizioni di inquinamento atmosferico nel caso gli ...

Smog - Coldiretti : torna l’Allarme con la pioggia dimezzata : La caduta della pioggia praticamente dimezzata a livello nazionale (-47%) con una punta del -54% al nord e il caldo fanno scattare un nuovo allarme Smog nelle città e quello per la siccità nelle campagne. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ucea relativi ai primi venti giorni di ottobre particolarmente caldo e asciutto. I livelli delle polveri sottili sono nuovamente tornati oltre la soglia limite per la salute ...

Smog - l’Allarme di Legambiente : “La Regione Veneto prenda provvedimenti chiari e decisi” : “L’agenzia europea per l’ambiente nel suo dossier annuale stima che in Italia vi siano oltre 60mila decessi dovuti all’inquinamento. La concentrazione di polveri sottili nell’aria colpisce maggiormente le persone più deboli e facilita l’isorgenza o l’aggravamento di problemi respiratori. Per questo invitiamo tutti a fare attenzione limitando l’attività all’aria aperta o eventualmente ...

Allarme smog - come difendersi dall'inquinamento dell'aria : consigli di sopravvivenza urbana : Densa e grigia, è stata immortalata dal nostro astronauta Paolo Nespoli a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, in una foto che ha fatto il giro del mondo. E ha già costretto alcune città del ...