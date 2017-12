Alberta Ferretti disegnerà le nuove divise di Alitalia : Era il 18 maggio 2016. Alitalia, davanti all’allora presidente Luca Cordero di Montezemolo, presentava al mondo le sue nuove divise disegnate dallo stilista Ettore Bilotta, mentre sui social infiammava la polemica per quelle calze rosse e (soprattutto) verdi che rischiavano di far somigliare le hostess a una schiera di folletti dei boschi. Sono passati solamente 18 mesi da quella sfilata, e ora la compagnia aerea di bandiera annuncia il ...

Non vedrete più le hostess Alitalia vestite così : Alberta Ferretti ridisegna la discussa divisa : Addio alle vecchie divise Alitalia con abiti rossi e calze verdi, che tanto avevano fatto discutere. Come annunciato dalla compagnia aerea in una nota ufficiale, infatti, la celebre stilista Alberta Ferretti ha accettato di disegnare le nuove divise, per rinnovarne l'immagine. Alitalia, allora, non si affiderà più a Ettore Bilotta, che aveva realizzato le precedenti (e molto criticate) uniformi."Siamo orgogliosi del fatto che ...