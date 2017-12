Al via i casting di X Factor 2018 | come iscriversi e partecipare alle selezioni

Al via i casting di X Factor 2018 : come iscriversi e partecipazione alle selezioni : Sono aperti i casting di X Factor 2018. Gli aspiranti concorrenti della dodicesima edizione del talent show di Sky Uno possono già iscriversi online compilando il modulo disponibile all'indirizzo xFactor.sky.it/casting. La pagine è attiva e consente ai cantanti di lasciare i propri dati per iscriversi ai casting di X Factor 2018 che non inizierà prima del prossimo autunno. La produzione, tuttavia, inizierà a vagliare le proposte degli ...

Casting di The Voice of Italy 2018 al via - ecco come candidarsi per partecipare alle selezioni : Dopo l'ufficializzazione del ritorno in tv del Talent della Voce, partono i Casting di The Voice of Italy 2018 alla ricerca degli aspiranti concorrenti. Il programma sarà in onda nella primavera del prossimo anno, sempre in prima serata su Rai2, probabilmente con un meccanismo leggermente rinnovato che ne snellisce il format e riduce il numero di puntate. Il direttore di Rai2 Andrea Fabiano, che ha appena preso le redini dell'emittente ...

Al via i casting di Sanremo Young - ufficiale la data d’inizio : ecco come partecipare : I casting di Sanremo Young sono ufficialmente aperti. Il nuovo talent dedicato alla generazione dei Millennials parte dal 16 febbraio, ma le selezioni sono aperte dal 1° dicembre con conclusione il 31, ultimo giorno dell'anno. Le audizioni sono aperte per tutti i giovani talenti che abbiano compiuto 14 anni e nati negli anni 2000. Questi i requisiti per partecipare ai casting, che permetteranno ai concorrenti di partecipare alle 5 puntate in ...

SanremoYoung - al via i casting del talent di Rai1 condotto da Antonella Clerici : Sta per nascere ufficialmente SanremoYoung. Si tratta del talent per i millennials della nuova generazione in onda su Rai1 per cinque serate dal 16 febbraio al 16 marzo 2018. L'1 dicembre 2017 al via i casting: possono partecipare i giovani cantanti, nati negli anni 2000 e che abbiano compiuto 14 anni. Per candidarsi c'è tempo fino al 31 dicembre.prosegui la letturaSanremoYoung, al via i casting del talent di Rai1 condotto da Antonella ...

Casa Surace cerca nuovi attori : al via i casting : ROMA – attori, attrici, fatevi avanti! La Casa di produzione napoletana Casa Surace ha annunciato di voler ampliare il proprio cast per i prossimi progetti video. Da coinquilini e amici di una vita, a Casa di produzione del nuovo millennio, oggi Casa Surace conta una forte e consolidata fan base di quasi 2 milioni di […] L'articolo Casa Surace cerca nuovi attori: al via i casting sembra essere il primo su NewsGo.

Casa Surace fa scouting : al via il casting per i nuovi progetti video : 'Attori, attrici, fatevi avanti!' La Casa di produzione napoletana Casa Surace ha appena annunciato di voler ampliare il proprio cast per i prossimi progetti video. Da coinquilini e amici di una vita, ...

Casting al via - Stefano De Martino si commuove dopo l'esibizione di Carmen : Amici di Maria de Filippi è ritornato in onda su real Time con la nuova edizione di Amici Casting. La striscia quotidiana è condotta da Stefano De Martino e Marcello Sacchetta che apre le porte della ...

Al via Amici Casting con Stefano De Martino e Marcello Sacchetta : i primi candidati al banco : Amici Casting con Stefano De Martino e Marcello Sacchetta inizia oggi, lunedì 30 ottobre. Da oggi vedremo quotidianamente la striscia su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) dedicata ai Casting per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. A sostenere i candidati al banco, per il canto e per il ballo, ci sono gli ormai storici padroni di casa: i ballerini Stefano De Martino e Marcello Sacchetta che hanno il compito di supportare ...

Amici Casting al via su Real Time : Amici Casting - Marcello Sacchetta e Stefano De Martino È tempo di tornare sui banchi della scuola di “Amici”. Da oggi (lunedì – venerdì alle 13:50) in esclusiva per il quinto anno consecutivo su Real Time (Canale 31) Stefano De Martino e Marcello Sacchetta daranno il via all’appuntamento quotidiano con l’edizione 2017 del talent show con “Amici Casting”, che seguirà passo dopo passo l’ingresso nella scuola degli aspiranti ...

AMICI 17 CASTING 2018 / Al via l'edizione con nuovi professori e giudici : Veronica Peparini ci sarà? : AMICI CASTING, parte oggi, lunedì 30 ottobre, alle 13.50 su Real Time, la nuova edizione del talent show di Maria De Filippi con Stefano De Martino e Marcello Sacchetta supporters.(Pubblicato il Mon, 30 Oct 2017 12:40:00 GMT)

Il sapore internazionale di Amici Casting al via dal 30 ottobre : tutte le novità : Arrivano le prime novità su Amici Casting al via dal 30 ottobre su Real Time. L'orario è quello canonico delle 13,50, con Marcello Sacchetta e Stefano De Martino ancora incaricati di prendersi cura dei ragazzi che non hanno superato i provini o stanno per affrontare l'avventura del talent. Il canale è sempre Real Time. Da qualche anno a questa parte, il talent di Canale 5 si è affidato all'emittente di Discovery per le strisce quotidiane, ...