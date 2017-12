Addio allo chef Gualtiero Marchesi  

Salvini : "L'Addio allo Ius soli è il nostro regalo di Natale" (LaPresse) : Non si ferma la campagna elettorale: Matteo Salvini, festeggiando con i suoi elettori in un gazebo a Milano, sottolinea come "l'addio" allo Ius soli sia stato un regalo di Natale: "La cittadinanza va ...

Eric Schmidt - Addio a Google. Le dimissioni sono un giallo : Relazioni extraconiugali e compromesso con il clan Clinton. Il presidente lascia per evitare imbarazzi in caso di denunce Alphabet, cioè Google, non ha più bisogno della "supervisione adulta" di Eric ...

Borsalino - dichiarato fallimento. Addio allo storico marchio di cappelli : Roma, 18 dicembre 2017 - E' la fine di un'icona, e forse di un'era. La Borsalino di Alessandria , famosa in tutto il mondo per i suoi capelli, indossati dai divi del cinema hollywoodiano, sarebbe ...

Milano - Addio allo scrittore Francesco Leonetti - collaboratore di Pasolini : È morto questa notte, a 93 anni, nella casa di riposo milanese dove aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita, lo scrittore Francesco Leonetti. Ne dà notizia la moglie Eleonora Fiorani. Nato a ...

Milano - Addio allo scrittore Francesco Leonetti - collaboratore di Pasolini : ... 1956; Conoscenza per errore, 1961; L'incompleto, 1964; Tappeto volante, 1967; Irati e sereni, 1974; Campo di battaglia, 1981) incentrati sul complesso rapporto tra letteratura e politica .

Addio bioparco : Zoom fa retromarcia dopo mesi di stallo : L'accordo è stato firmato ieri sera: Zoom ha rinunciato al suo progetto per il Parco Michelotti. Nell'ex zoo torinese non nascerà il bioparco con ambientazioni tematiche ed esotiche, tra cui un ...

"Alessandro - per me - era bellissimo. Alessandro era la Gioia". Addio allo scrittore Leogrande - penna al servizio degli ultimi : La voce girava dalle prime ore del mattino, ma a darne la conferma ufficiale è stato un messaggio del padre Stefano. Alessandro Leogrande, giornalista, scrittore e saggista, è venuto a mancare all'età di 40 anni. Tarantino di nascita, Leogrande se n'è andato improvvisamente nella sua casa romana, appena tornato da una conferenza nella sua Puglia, a Campi Salentina. Autore di numerose opere su immigrazione, schiavismo, ...

Addio allo shopping domenicale : "Una legge per garantire ai lavoratori giorni liberi" : La Polonia ha adottato una legge che prevede di chiudere negozi e grandi supermercati tutte le domeniche entro il 2020. La legge di iniziativa popolare presentata da Solidarnosc un anno fa ha ricevuto commenti...

Addio allo stipendio in contanti - cosa cambia con il ddl approvato alla Camera : Addio alla busta paga in contanti? Forse ci siamo quasi. Tra non molto il nostro stipendio potrà essere pagato solo attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali. E' quanto prevede una proposta di legge approvata...

