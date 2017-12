Addio a Gualtiero Marchesi | lo chef italiano più famoso nel mondo

: RT @Libero_official: Addio a un maestro, all'uomo che inventò l'alta ristorazione in Italia. Lo stesso uomo che si ribellò al... https://t.… - AglioVestito : RT @Libero_official: Addio a un maestro, all'uomo che inventò l'alta ristorazione in Italia. Lo stesso uomo che si ribellò al... https://t.… - laprovinciadico : Addio a Gualtiero Marchesi Grande maestro della cucina - AglioVestito : RT @Corriere: Addio a Gualtiero Marchesi - LonghitanoL : RT @repubblica: Addio a Gualtiero Marchesi, l'innovatore della cucina italiana - legasettimo : RT @repubblica: Addio a Gualtiero Marchesi, l'innovatore della cucina italiana -

(Di martedì 26 dicembre 2017) I vari Cracco, Oldani, Berton, Crippa, Leeman, Knam e molti altri topstellati gli devono molto, se non tutto. Per loro è stato il Maestro e così, piano piano, tutti hanno iniziato a chiamarlo., fondatore della “nuova cucina italiana”, si è spento all'età di 87 anni.Nato a Milano nel 1930 da una famiglia di ristoratori della provincia di Pavia, dopo aver capito, da giovane, che era quello che desiderava fare nella vita, nel dopoguerra andò a studiare in Svizzera, dove frequentò la scuola alberghiera di Lucerna. Rientrato a casa per un po' fece pratica nell'albergo della sua famiglia, prima di ripartire per una nuova meta importante, Parigi, che lo catapulterà neldell'alta cucina.Il suo primo ristorante in Italia lo aprì a Milano nel 1977, in via Bonvesin de la Riva. Dopo un anno ottenne la stella Michelin, primo ...