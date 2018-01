Addio a Bruce McCandless : fu il primo uomo a fluttuare libero nello spazio : L'annuncio della Nasa: aveva 80 anni. Storiche le immagini del 1984 che lo ritraggono mentre piroetta senza cavi grazie a uno spacewalker. E via radio citò...

Addio a Bruce McCandless - fu il primo a fluttuare libero nello spazio : Bruce McCandless, che è stato catturato in una splendida fotografia nel 1984 quando fu protagonista del primo volo libero nello spazio, è morto a 80 anni, ha detto la Nasa. Legato a un jetpack, orbitò a 100 m dallo Space Shuttle.È morto nella sua casa in California giovedì scorso e non è stata data alcuna causa di morte."L'immagine iconica di Bruce che sfrutta senza sforzo nello spazio ha ispirato generazioni di americani a credere ...