Acapulco Scossa di terremoto magnitudo 5

Terremoto in Messico : scossa magnitudo 5 nella zona di Acapulco : Una scossa di Terremoto magnitudo 5 si è verificata nella zona di Acapulco, in Messico: lo ha reso noto il Centro sismologico nazionale. L’epicentro è stato localizzato a 7 km dalla città e e l’ipocentro a una profondità di 10 km. La protezione civile locale ha confermato che non si segnalano vittime o danni. L'articolo Terremoto in Messico: scossa magnitudo 5 nella zona di Acapulco sembra essere il primo su Meteo Web.