Da Cartier-Bresson a Garry Winogrand : gli scatti più famosi in una mostra al Vittoriano : Oggi che scattare una fotografia significa farlo per lo più con uno smartphone, postarla, condividerla e magari cancellarla subito dopo dal nostro rullino digitale, fa sorridere pensare alla ...

Cent’anni di Leica. I grandi maestri in mostra al Vittoriano : Giunge a Roma, unica tappa italiana della mostra fotografica, la mostra :“I grandi maestri, 100 anni di fotografia Leica”. Questa mostra imperdibile per gli appassionati... L'articolo Cent’anni di Leica. I grandi maestri in mostra al Vittoriano su Roma Daily News.

Mostra Vittoriano a Roma : I Grandi Maestri. 100 Anni di fotografia Leica : Sono foto della storia, della politica, della società e della moda ma soprattutto una prova tangibile delle emozioni. L'esibizione ' non vuole essere focalizzata solo sulla tecnica di una macchina ...

Nanni Moretti e il tumore sconfitto : sul palco della Festa di Roma mostra i muscoli in segno di Vittoria : Lezione di cinema con finale sorprendente quella di ieri sera, lunedì 30 ottobre, alla Festa del Cinema di Roma. Accompagnata da premesse di accoglienza e disponibilità già durante il Red Carpet da parte di Nanni Moretti, ha avuto il suo happy ending nel momento in cui è stato presentato il cortometraggio del regista: “Autobiografia dell’uomo mascherato”. Alla fine degli otto minuti, Nanni Moretti, questa volta senza maschera, è salito sul palco ...

Monet - la mostra al Vittoriano dal 19 Ottobre : Il 19 Ottobre al Vittoriano di Roma arriva la grande esposizione interamente dedicata a CLAUDE Monet. In mostra circa 60 opere, le più care all’artista e che lo stesso Monet conservava nella sua ultima, amatissima dimora di Giverny: prestiti eccezionali tutti provenienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi che nel 2014 ha festeggiato gli 80 […] L'articolo Monet, la mostra al Vittoriano dal 19 Ottobre sembra essere il primo su ...

Monet - la mostra al Vittoriano dal 19 Ottobre : Il 19 Ottobre al Vittoriano di Roma arriva la grande esposizione interamente dedicata a CLAUDE Monet. In mostra circa 60 opere, le più care all’artista e che lo stesso Monet conservava nella sua ultima, amatissima dimora di Giverny: prestiti eccezionali tutti provenienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi che nel 2014 ha festeggiato gli 80 […] L'articolo Monet, la mostra al Vittoriano dal 19 Ottobre sembra essere il primo su ...

Monet privato in una grande mostra al Vittoriano : Il Museo Marmottan vanta la più copiosa collezione di opere di Monet al mondo grazie a una donazione del figlio dell'artista Michel che nel 1966 non volle donare nulla allo stato francese perché ...

Monet - la mostra al Vittoriano dal 19 Ottobre : Il 19 Ottobre al Vittoriano di Roma arriva la grande esposizione interamente dedicata a CLAUDE Monet. In mostra circa 60 opere, le più care all’artista e che lo stesso Monet conservava nella sua ultima, amatissima dimora di Giverny: prestiti eccezionali tutti provenienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi che nel 2014 ha festeggiato gli 80 […] L'articolo Monet, la mostra al Vittoriano dal 19 Ottobre sembra essere il primo su ...