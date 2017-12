A Natale spesi 4 | 6 miliardi in regali e 2 | 5 miliardi a tavola fra pranzi e cenoni

Natale 2017. Coldiretti : spesi 2 - 5 miliardi per imbandire la tavola : A prevalere sono stati i prodotti tipici italiani con i cibi esotici e fuori stagione praticamente scomparsi dalle tavole. Spesa da 94 euro a famiglia. 9 su 10 a casa

Natale - Coldiretti : 2 - 5 miliardi spesi dagli italiani a tavola - l’86% a casa : Gli italiani hanno speso a tavola quasi 2,5 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la cena della vigilia e il pranzo di Natale che quasi nove italiani su dieci (86 per cento) hanno trascorso a casa con parenti o amici. E’ questo il bilancio stimato dalla Coldiretti che conferma, con un aumento del 9% rispetto allo scorso anno, come gli italiani non rinuncino all’appuntamento più tradizionale dell’anno. A prevalere è stato ...