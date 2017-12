A Natale inizia la prevendita di OUKITEL K6 | con schermo FullHD+ e batteria da 6 300 mAh

Il coro gospel incanta i viaggiatori in aeroporto : l'iniziativa per il Natale : Jazz e cori gospel in aeroporto, un modo inventivo di celebrare il Natale per i viaggiatori in partenza dallo scalo romano. Interprete, come ormai da vari anni, qui all'area imbarchi B del terminal 1, il gruppo gospel guidato da Emma Lamdji...

Il Natale può iniziare - la regina è arrivata a Sandringham : In treno da King’s Cross, Londra, alla stazione di King’s Lynn, Norfolk. Il Natale è davvero alle porte: Elibetta II, 91 anni, e Filippo, duca di Edimburgo, 96, hanno lasciato la capitale per la residenza di campagna di Sandringham. La regina è scesa dal treno (di linea – biglietto di prima classe – e non il più lussuoso treno reale, ormai utilizzato solo per particolari occasioni) impeccabile come al suo solito: ...

Altro che “Solstizio d’Inverno” : in Brasile oggi inizia l’estate - e Copacabana si prepara al Natale così [GALLERY] : 1/8 Foto Lapresse ...

Ciaspolate ed escursioni : ecco tutte le iniziative dell’AIGAE per Natale : Ciaspolate sulla neve, sotto cieli stellati, con dinanzi panorami che spazieranno in contemporanea dal mare alle montagne, con le Guide Aigae in tutta Italia per vedere lupi, cervi, caprioli ma anche escursioni che condurranno in grotte per vedere altari ed in vetta per ammirare presepi realizzati nei tronchi di un albero. Abruzzo, Umbria, Lazio, Marche saranno regioni ancora una volta protagoniste. Il lavoro delle Guide AIGAE è apprezzato dalla ...

Seravezza - si moltiplicano le iniziative in vista del Natale : Un piccolo parco a tema per grandi e piccini, in una magica atmosfera natalizia tra neve, musiche, profumi, cibo, luminarie, giochi, animazioni, spettacoli e naturalmente, il mercatino dell'...

Le iniziative di Natale a Scicli : Il cartellone delle iniziative natalizie a Scicli, l’Ascom: Proficua la collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Nazareth senza Natale - niente iniziative per protesta contro Trump - : Quasi nessuna celebrazione per le festività. La decisione del sindaco Ali Salam, leader della città arabo-israeliana, in risposta all'annuncio su Gerusalemme capitale. Nel frattempo, continuano le ...

San Giuseppe Vesuviano - Inizia il Natale - accensione dell'albero in piazza Garibaldi : 'Il programma delle festività natalizie di quest'anno - commenta Tommaso Andreoli , vicesindaco ed assessore allo Spettacolo - corrisponde ad un'azione politica ritenuta di centrale importanza per l'...

Fasano a Natale 2017 : le iniziative dal 7 al 10 dicembre : ... organizzata da "Lab Communication di Concetta Renna": dalle ore 19.30 in piazza Ciaia, in piazza Mercato Vecchio e nei corsi Garibaldi e Vittorio Emanuele giochi, canti, balli, spettacoli di magia ...

"Fasano a Natale 2017" : il calendario delle iniziative : Il 7 dicembre 'La notte bianca dei bambini' a Fasano: dalle ore 19.30 in piazza Ciaia e nei corsi Garibaldi e Vittorio Emanuele giochi, canti, balli, spettacoli di magia ed il 'viaggio' in un trenino ...

"Fasano a Natale 2017" : calendario d'iniziative per tutti. Tra gli altri la presenza di Peppe Servillo e Ambrogio Sparagna. : Il 7 dicembre "La notte bianca dei bambini" a Fasano: dalle ore 19.30 in piazza Ciaia e nei corsi Garibaldi e Vittorio Emanuele giochi, canti, balli, spettacoli di magia ed il "viaggio" in un trenino ...

A New York sono proprio iniziate le feste di Natale : Con la tradizionale accensione dell'albero di Natale del Rockfeller Center, un rito iniziato 85 anni fa The post A New York sono proprio iniziate le feste di Natale appeared first on Il Post.

Numerose iniziative per il Natale ai Portici delle Teresiane : A seguire, in differenti punti dei Portici, ci saranno:il Clown con spettacoli d'intrattenimento, ballon art, clownerie musicomiche, ballon gigante; il magico spettacolo delle bolle; fachiri e fuoco; ...

Milano vestita a festa per il Natale : un mese intenso di iniziative : L’arrivo del Natale anima Milano di un’atmosfera di festa offrendo una luminosa versione di sé per milanesi e turisti. Dal simbolico albero in piazza Duomo, fino alle piazze più periferiche illuminate dai partner dell’Amministrazione, passando per l’affascinante volta stellata della Galleria…Continua a leggere →